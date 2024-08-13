https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/youtube-kapatilacak-mi-cocuklara-yonelik-18-icerikler-bulundu-1086801993.html
YouTube kapatılacak mı? Çocuklara yönelik +18 içerikler bulundu
YouTube kapatılacak mı? Çocuklara yönelik +18 içerikler bulundu
Sputnik Türkiye
YouTube'da çocuklara yönelik hazırlanan bazı içeriklerin, cinsel içerikli videolarla dolu olduğu ortaya çıktı. İçerik üreticiler, YouTube politikalarını... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T18:40+0300
2024-08-13T18:40+0300
2024-08-13T18:56+0300
türkiye
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Youtube'da bazı içerik üreticilerinin, çocuk videoları gibi görünen görüntülere cinsel içerikli videolar eklediği tespit edildi.Youtube kids cinsel içerikli videoları yayınladıReddit kullanıcılarının iddialarına göre kanal sahipleri, YouTube'un kurallarını atlayabilmek için animasyonları videoların içerisine yerleştiriyor. Video resmine bakan bir kullanıcı, bunun çocuklara yönelik içerikler olduğunu düşünüyor. Ancak videolar izlenmeye başladığı zaman içeriklerin cinsel içerikli olduğu görüldü. İddiaya göre söz konusu kanallarda 'Anime Pornosu' türüne giren her türlü içerik barındırılıyor.Youtube yasaklanacak mı?YouTube'daki çıplaklık, bir süredir gündemde. Kanal yöneticileri, konu ile ilgili elinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen tam anlamıyla bir çözüm üretemedi. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram'a, BTK tarafından erişim engeli gelmişti. Daha sonra yapılan anlaşma ile Instagram açılmıştı. Yetkililerin, Youtube'a yönelik de benzer bir kapatma cezası verebileceği iddia ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230516/arastirma-youtube-yalnizliga-ve-depresyona-neden-oluyor-1071154943.html
türkiye
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youtube kapanacak mı? youtube giriş, youtube seks, youtube anime, youtube kids, youtube yasaları, youtube trends, youtube çocuk, youtube çizgi film,
youtube kapanacak mı? youtube giriş, youtube seks, youtube anime, youtube kids, youtube yasaları, youtube trends, youtube çocuk, youtube çizgi film,
YouTube kapatılacak mı? Çocuklara yönelik +18 içerikler bulundu
18:40 13.08.2024 (güncellendi: 18:56 13.08.2024)
YouTube'da çocuklara yönelik hazırlanan bazı içeriklerin, cinsel içerikli videolarla dolu olduğu ortaya çıktı. İçerik üreticiler, YouTube politikalarını atlayabilmek için çizgi filmlerin içerisine animasyonlar oluşturuyorlar.
Youtube'da bazı içerik üreticilerinin, çocuk videoları gibi görünen görüntülere cinsel içerikli videolar eklediği tespit edildi.
Youtube kids cinsel içerikli videoları yayınladı
Reddit kullanıcılarının iddialarına göre kanal sahipleri, YouTube'un kurallarını atlayabilmek için animasyonları videoların içerisine yerleştiriyor. Video resmine bakan bir kullanıcı, bunun çocuklara yönelik içerikler olduğunu düşünüyor. Ancak videolar izlenmeye başladığı zaman içeriklerin cinsel içerikli olduğu görüldü. İddiaya göre söz konusu kanallarda 'Anime Pornosu' türüne giren her türlü içerik barındırılıyor.
YouTube'daki çıplaklık, bir süredir gündemde. Kanal yöneticileri, konu ile ilgili elinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen tam anlamıyla bir çözüm üretemedi. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram'a, BTK tarafından erişim engeli gelmişti. Daha sonra yapılan anlaşma ile Instagram açılmıştı. Yetkililerin, Youtube'a yönelik de benzer bir kapatma cezası verebileceği iddia ediliyor.