https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/youtube-kapatilacak-mi-cocuklara-yonelik-18-icerikler-bulundu-1086801993.html

YouTube kapatılacak mı? Çocuklara yönelik +18 içerikler bulundu

YouTube kapatılacak mı? Çocuklara yönelik +18 içerikler bulundu

Sputnik Türkiye

YouTube'da çocuklara yönelik hazırlanan bazı içeriklerin, cinsel içerikli videolarla dolu olduğu ortaya çıktı. İçerik üreticiler, YouTube politikalarını... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T18:40+0300

2024-08-13T18:40+0300

2024-08-13T18:56+0300

türkiye

youtube

youtube kids

youtube shorts

youtuber

erotik

porno

porno film

yasak

btk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0f/1061202982_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fe6854387799653eecbc107c68856e63.jpg

Youtube'da bazı içerik üreticilerinin, çocuk videoları gibi görünen görüntülere cinsel içerikli videolar eklediği tespit edildi.Youtube kids cinsel içerikli videoları yayınladıReddit kullanıcılarının iddialarına göre kanal sahipleri, YouTube'un kurallarını atlayabilmek için animasyonları videoların içerisine yerleştiriyor. Video resmine bakan bir kullanıcı, bunun çocuklara yönelik içerikler olduğunu düşünüyor. Ancak videolar izlenmeye başladığı zaman içeriklerin cinsel içerikli olduğu görüldü. İddiaya göre söz konusu kanallarda 'Anime Pornosu' türüne giren her türlü içerik barındırılıyor.Youtube yasaklanacak mı?YouTube'daki çıplaklık, bir süredir gündemde. Kanal yöneticileri, konu ile ilgili elinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen tam anlamıyla bir çözüm üretemedi. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram'a, BTK tarafından erişim engeli gelmişti. Daha sonra yapılan anlaşma ile Instagram açılmıştı. Yetkililerin, Youtube'a yönelik de benzer bir kapatma cezası verebileceği iddia ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230516/arastirma-youtube-yalnizliga-ve-depresyona-neden-oluyor-1071154943.html

türkiye

youtube kids

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

youtube kapanacak mı? youtube giriş, youtube seks, youtube anime, youtube kids, youtube yasaları, youtube trends, youtube çocuk, youtube çizgi film,