https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/valilik-acikladi-bazi-alanlar-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1086808389.html

Valilikten 'özel güvenlik bölgesi' ilanı: Gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları da yasaklandı

Valilikten 'özel güvenlik bölgesi' ilanı: Gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları da yasaklandı

Sputnik Türkiye

Şırnak Valiliği, bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurarak, "Bu bölgelere vatandaşların girmemeleri can ve mal güvenlikleri açısından önem... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T21:17+0300

2024-08-13T21:17+0300

2024-08-13T21:31+0300

türkiye

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terör

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terör saldırısı

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Şırnak'ta bazı alanların 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği açıklandı. Şırnak Valiliği söz konusu bölgelerin koordinatlarını da paylaşarak 'bu bölgelere girilmemesinin, can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığını' açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca kararın alındığı bildirildi. 15-29 Ağustos'ta geçici özel güvenlik bölge ilan edilen yerlerse şöyle:Gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasaklandıŞırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının kent merkezi ile tüm ilçelerinde 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricindeki diğer programların 14-16 Ağustos'ta yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/omer-celikten-erbakanin-transfer-aciklamasina-yanit-yuzlesmeleri-gereken-bir-durum-1086806612.html

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