Valilikten 'özel güvenlik bölgesi' ilanı: Gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları da yasaklandı
21:17 13.08.2024 (güncellendi: 21:31 13.08.2024)
© İHA / MİKAİL ŞANŞırnak Valiliği
© İHA / MİKAİL ŞAN
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Şırnak Valiliği, bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurarak, "Bu bölgelere vatandaşların girmemeleri can ve mal güvenlikleri açısından önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı. Ayrıca Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün süreyle yasaklandı.
Şırnak'ta bazı alanların 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği açıklandı. Şırnak Valiliği söz konusu bölgelerin koordinatlarını da paylaşarak 'bu bölgelere girilmemesinin, can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığını' açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca kararın alındığı bildirildi.
15-29 Ağustos'ta geçici özel güvenlik bölge ilan edilen yerlerse şöyle:
Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Şırnak merkez ilçe ve Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı, merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları bölgeleri, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi.
Gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasaklandı
Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının kent merkezi ile tüm ilçelerinde 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricindeki diğer programların 14-16 Ağustos'ta yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türündeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler, il merkezi ve ilçeler olmak üzere tüm il sınırları içerisinde 3 gün boyunca yasaklanmıştır."