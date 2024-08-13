https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/tel-avivde-patlama-sesleri-1086797409.html

Tel Aviv'de patlama sesleri

Tel Aviv'de patlama sesleri

Sputnik Türkiye

İsrail'in Tel Aviv kentinde patlama sesleri duyuldu. El Kassam Tugayları, iki M90 roketi atıldığını açıklarken İsrail ordusu roketlerden birinin denize... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T16:45+0300

2024-08-13T16:45+0300

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tel aviv

patlama

israil

hamas

izzettin el kassam tugayları

roket

gazze

israil- filistin çatışması

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Hamas’ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarının Telegram kanalından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kenti ve çevrisini iki M90 roketiyle hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan yazılı açıklamada ise, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin İsrail'in merkez bölgesinde açık denize düştüğü ve roketin denize doğru ilerlemesi nedeniyle saldırı uyarı sirenlerinin çalmadığı ifade edildi. IDF ayrıca İsrail sınırlarına doğru ilerlemeyen ikinci bir roketin de tespit edildiğini belirtti.

tel aviv

israil

gazze

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tel aviv patlama, israil filistin çatışması, son dakika