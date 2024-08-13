https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/tel-avivde-patlama-sesleri-1086797409.html
Tel Aviv'de patlama sesleri
Tel Aviv'de patlama sesleri
Sputnik Türkiye
İsrail'in Tel Aviv kentinde patlama sesleri duyuldu. El Kassam Tugayları, iki M90 roketi atıldığını açıklarken İsrail ordusu roketlerden birinin denize... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T16:45+0300
2024-08-13T16:45+0300
2024-08-13T18:23+0300
tel aviv
patlama
israil
hamas
izzettin el kassam tugayları
roket
gazze
israil- filistin çatışması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086800138_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b26fc78fbe220b24f51921cd7d250b3d.jpg
Hamas’ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarının Telegram kanalından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kenti ve çevrisini iki M90 roketiyle hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan yazılı açıklamada ise, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin İsrail'in merkez bölgesinde açık denize düştüğü ve roketin denize doğru ilerlemesi nedeniyle saldırı uyarı sirenlerinin çalmadığı ifade edildi. IDF ayrıca İsrail sınırlarına doğru ilerlemeyen ikinci bir roketin de tespit edildiğini belirtti.
tel aviv
israil
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086800138_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_b3874045350d1e5e4256d2789934bba6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tel aviv patlama, israil filistin çatışması, son dakika
tel aviv patlama, israil filistin çatışması, son dakika
Tel Aviv'de patlama sesleri
16:45 13.08.2024 (güncellendi: 18:23 13.08.2024)
İsrail'in Tel Aviv kentinde patlama sesleri duyuldu. El Kassam Tugayları, iki M90 roketi atıldığını açıklarken İsrail ordusu roketlerden birinin denize düştüğünü ve diğerinin sınırların dışına çıktığını belirtti.
Hamas’ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarının Telegram kanalından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kenti ve çevrisini iki M90 roketiyle hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kassam Tugayları, siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının kasıtlı olarak yerinden edilmesine tepki olarak Tel Aviv şehrini ve banliyölerini iki M90 roketiyle bombaladı."
Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan yazılı açıklamada ise, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin İsrail'in merkez bölgesinde açık denize düştüğü ve roketin denize doğru ilerlemesi nedeniyle saldırı uyarı sirenlerinin çalmadığı ifade edildi. IDF ayrıca İsrail sınırlarına doğru ilerlemeyen ikinci bir roketin de tespit edildiğini belirtti.