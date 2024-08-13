https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/sabiha-gokcen-havalimaninda-tum-zamanlarin-yolcu-rekoru-kirildi-1086802820.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

Sputnik Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanı, 134 bin 289 yolcuya hizmet verdiği cumartesi günü, tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı. 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T18:59+0300

2024-08-13T18:59+0300

2024-08-13T18:59+0300

türkiye

istanbul

sabiha gökçen havaalanı

rekor

yolcu sayısı

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Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu rekorunu kırmaya devam ediyor. Geçen cumartesi günü 134 bin 289 yolcu ile rekor kırıldığı açıklanırken, havalimanın sosyal medyasından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: Rekoru yeniledi“9 Ağustos Cuma günü kırdığımız 134 bin 204 günlük yolcu sayısı rekorunu, 10 Ağustos’ta 134 bin 289 yolcu rekoru ile tazeledik. Şehrin havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen olarak yolculuklarında bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz. Birlikte nice uçuşlara” denildi.İstanbul Havalimanı da rekor kırmıştıİstanbul Havalimanı, 30 Haziran'da 268 bin 275 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşmıştı. muza hizmet verdi. Açıldığı günden bu yana tüm zamanların en yüksek yolcu sayısı ile bir rekora imza attık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/istanbul-sabiha-gokcen-avrupanin-hava-trafigi-en-yuksek-10-havalimani-arasinda-yer-aldi-1086377595.html

türkiye

istanbul

sabiha gökçen havaalanı

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istanbul, sabiha gökçen havaalanı, rekor, yolcu sayısı