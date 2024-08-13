'Perseid meteor yağmuru' çeşitli yerlerden gözlemlendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar'da 'Perseid meteor yağmuru'
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar'da 'Perseid meteor yağmuru'
Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nde 'Perseid meteor yağmuru'
Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nde 'Perseid meteor yağmuru'
Slovakya'nın Poloniny Milli Parkı'nda bulunan Kolonicke Sedlo Astronomi Gözlemevi'nden 'Perseid meteor yağmuru'
Slovakya'nın Poloniny Milli Parkı'nda bulunan Kolonicke Sedlo Astronomi Gözlemevi'nden 'Perseid meteor yağmuru'
Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nde "Perseid meteor yağmuru"
Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nde "Perseid meteor yağmuru"
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi'nde "Perseid meteor yağmuru"
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi'nde "Perseid meteor yağmuru"
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "Perseid meteor yağmuru"
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "Perseid meteor yağmuru"
Van'ın Edremit ilçesinde 'Perseid meteor yağmuru'
Van'ın Edremit ilçesinde 'Perseid meteor yağmuru'
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kırantepe'de "Perseid meteor yağmuru"
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kırantepe'de "Perseid meteor yağmuru"
ABD’nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı'nda 'Perseid meteor yağmuru'
ABD’nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı'nda 'Perseid meteor yağmuru'
İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru"
İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru"