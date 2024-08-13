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'Perseid meteor yağmuru' çeşitli yerlerden gözlemlendi
'Perseid meteor yağmuru' çeşitli yerlerden gözlemlendi
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Türkiye'nin ve Dünya'nın çeşitli yerlerinden 'Perseid meteor yağmuru' gözlemlendi. Her yıl Temmuz sonu-Ağustos başı civarında gözlemlenebilen Perseid meteor... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
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'Perseid meteor yağmuru' çeşitli yerlerden gözlemlendi

12:21 13.08.2024
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Türkiye'nin ve Dünya'nın çeşitli yerlerinden 'Perseid meteor yağmuru' gözlemlendi. Her yıl Temmuz sonu-Ağustos başı civarında gözlemlenebilen Perseid meteor yağmuru, özellikle açık havalarda gece izlenebiliyor.
© AA / Adem Kutucu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar'da 'Perseid meteor yağmuru'

Kocaeli&#x27;nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar&#x27;da &#x27;Perseid meteor yağmuru&#x27; - Sputnik Türkiye
1/10
© AA / Adem Kutucu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar'da 'Perseid meteor yağmuru'

© AA / İsa Terli

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nde 'Perseid meteor yağmuru'

Bolu&#x27;nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü&#x27;nde &#x27;Perseid meteor yağmuru&#x27; - Sputnik Türkiye
2/10
© AA / İsa Terli

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nde 'Perseid meteor yağmuru'

© AA / Zuzana Gogova

Slovakya'nın Poloniny Milli Parkı'nda bulunan Kolonicke Sedlo Astronomi Gözlemevi'nden 'Perseid meteor yağmuru'

Slovakya&#x27;nın Poloniny Milli Parkı&#x27;nda bulunan Kolonicke Sedlo Astronomi Gözlemevi&#x27;nden &#x27;Perseid meteor yağmuru&#x27; - Sputnik Türkiye
3/10
© AA / Zuzana Gogova

Slovakya'nın Poloniny Milli Parkı'nda bulunan Kolonicke Sedlo Astronomi Gözlemevi'nden 'Perseid meteor yağmuru'

© AA / Muhammed Abdullah Kurtar

Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nde "Perseid meteor yağmuru"

Ankara&#x27;da Nallıhan Kuş Cenneti&#x27;nde &quot;Perseid meteor yağmuru&quot; - Sputnik Türkiye
4/10
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar

Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nde "Perseid meteor yağmuru"

© AA / Erçin Ertürk

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi'nde "Perseid meteor yağmuru"

Ankara&#x27;nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi&#x27;nde &quot;Perseid meteor yağmuru&quot; - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / Erçin Ertürk

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi'nde "Perseid meteor yağmuru"

© AA / Uğur Arslan

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "Perseid meteor yağmuru"

Tekirdağ&#x27;ın Kapaklı ilçesinde &quot;Perseid meteor yağmuru&quot; - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Uğur Arslan

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "Perseid meteor yağmuru"

© AA / Özkan Bilgin

Van'ın Edremit ilçesinde 'Perseid meteor yağmuru'

Van&#x27;ın Edremit ilçesinde &#x27;Perseid meteor yağmuru&#x27; - Sputnik Türkiye
7/10
© AA / Özkan Bilgin

Van'ın Edremit ilçesinde 'Perseid meteor yağmuru'

© AA / İbrahim Yozoğlu

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kırantepe'de "Perseid meteor yağmuru"

Sakarya&#x27;nın Serdivan ilçesindeki Kırantepe&#x27;de &quot;Perseid meteor yağmuru&quot; - Sputnik Türkiye
8/10
© AA / İbrahim Yozoğlu

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kırantepe'de "Perseid meteor yağmuru"

© AA / Tayfun Coşkun

ABD’nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı'nda 'Perseid meteor yağmuru'

ABD’nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı&#x27;nda &#x27;Perseid meteor yağmuru&#x27; - Sputnik Türkiye
9/10
© AA / Tayfun Coşkun

ABD’nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı'nda 'Perseid meteor yağmuru'

© AA / Lokman İlhan

İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru"

İzmir&#x27;in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi&#x27;nde yer alan Bergama Akropolü&#x27;nde &quot;Perseid meteor yağmuru&quot; - Sputnik Türkiye
10/10
© AA / Lokman İlhan

İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru"

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