https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/fbi-trumpin-secim-karargahina-yonelik-iran-merkezli-siber-saldiri-olasiligini-arastiriyor-1086774904.html

FBI, Trump'ın seçim karargahına İran merkezli siber saldırı olasılığını araştırıyor

FBI, Trump'ın seçim karargahına İran merkezli siber saldırı olasılığını araştırıyor

Sputnik Türkiye

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın seçim karargahına İran tarafından düzenlendiği iddia edilen siber saldırıyı... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T01:08+0300

2024-08-13T01:08+0300

2024-08-13T01:10+0300

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siber saldırı

federal soruşturma bürosu (fbi)

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürülmüştü.FBI’dan yapılan yazılı açıklamada ise büronun konuyu soruşturduğu teyit edilirken, daha önce iddialarla ilgili konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre,Trump'ın seçim kampanyasının merkezine yönelik siber saldırıda ‘İran'ın parmağı olduğu iddialarının inandırıcılığı konusunda yorum yapmaya hazır olmadığını’ söylemişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de gazetecilere verdiği çevrimiçi brifingde, Trump'ın seçim karargahına İran tarafından siber saldırı düzenlendiği iddialarının ‘doğruluğunu teyit etmeye hazır olmadığını’ kaydetmiş, aynı zamanda Temmuz ayı sonlarında ABD istihbarat topluluğunun İran'ın ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığını söylediğini hatırlatmıştı.Kirby, "Dolayısıyla niyetlerinin kesinlikle farkındayız" diye ekledi.

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