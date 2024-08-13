https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/fbi-trumpin-secim-karargahina-yonelik-iran-merkezli-siber-saldiri-olasiligini-arastiriyor-1086774904.html
FBI, Trump'ın seçim karargahına İran merkezli siber saldırı olasılığını araştırıyor
FBI, Trump'ın seçim karargahına İran merkezli siber saldırı olasılığını araştırıyor
Sputnik Türkiye
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın seçim karargahına İran tarafından düzenlendiği iddia edilen siber saldırıyı... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T01:08+0300
2024-08-13T01:08+0300
2024-08-13T01:10+0300
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abd’de başkanlık kaosu
donald trump
kamala harris
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siber saldırı
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürülmüştü.FBI’dan yapılan yazılı açıklamada ise büronun konuyu soruşturduğu teyit edilirken, daha önce iddialarla ilgili konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre,Trump'ın seçim kampanyasının merkezine yönelik siber saldırıda ‘İran'ın parmağı olduğu iddialarının inandırıcılığı konusunda yorum yapmaya hazır olmadığını’ söylemişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de gazetecilere verdiği çevrimiçi brifingde, Trump'ın seçim karargahına İran tarafından siber saldırı düzenlendiği iddialarının ‘doğruluğunu teyit etmeye hazır olmadığını’ kaydetmiş, aynı zamanda Temmuz ayı sonlarında ABD istihbarat topluluğunun İran'ın ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığını söylediğini hatırlatmıştı.Kirby, "Dolayısıyla niyetlerinin kesinlikle farkındayız" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abden-elon-muska-trump-roportaji-oncesi-sansur-uyarisi-1086773544.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , donald trump, kamala harris, iran, siber saldırı, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi
abd, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , donald trump, kamala harris, iran, siber saldırı, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi
FBI, Trump'ın seçim karargahına İran merkezli siber saldırı olasılığını araştırıyor
01:08 13.08.2024 (güncellendi: 01:10 13.08.2024)
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın seçim karargahına İran tarafından düzenlendiği iddia edilen siber saldırıyı soruşturduğunu doğruladı.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürülmüştü.
FBI’dan yapılan yazılı açıklamada ise büronun konuyu soruşturduğu teyit edilirken, daha önce iddialarla ilgili konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre,Trump'ın seçim kampanyasının merkezine yönelik siber saldırıda ‘İran'ın parmağı olduğu iddialarının inandırıcılığı konusunda yorum yapmaya hazır olmadığını’ söylemişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de gazetecilere verdiği çevrimiçi brifingde, Trump'ın seçim karargahına İran tarafından siber saldırı düzenlendiği iddialarının ‘doğruluğunu teyit etmeye hazır olmadığını’ kaydetmiş, aynı zamanda Temmuz ayı sonlarında ABD istihbarat topluluğunun İran'ın ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığını söylediğini hatırlatmıştı.
Kirby, "Dolayısıyla niyetlerinin kesinlikle farkındayız" diye ekledi.