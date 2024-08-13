https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eskisehirdeki-bicakli-saldiri-5-kisiyi-yaralayan-18-yasindaki-arda-k-tutuklandi-1086794822.html
Eskişehir'deki bıçaklı saldırı: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K. tutuklandı
Eskişehir'deki bıçaklı saldırı: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K. tutuklandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir’de elinde bıçak, belinde balta ile yüzüne maske takıp çay bahçesinde oturanlara saldıran ve 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K. tutuklandı. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T15:45+0300
2024-08-13T15:45+0300
2024-08-13T16:22+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086794890_0:299:427:539_1920x0_80_0_0_fc8bc5901f5f8486a2f79d68be75596a.jpg
türkiye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086794890_0:259:427:579_1920x0_80_0_0_25ba6e81520cf5e73e3b431abb974e67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son dakika, eskişehir
Eskişehir'deki bıçaklı saldırı: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K. tutuklandı
15:45 13.08.2024 (güncellendi: 16:22 13.08.2024)
Eskişehir’de elinde bıçak, belinde balta ile yüzüne maske takıp çay bahçesinde oturanlara saldıran ve 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K. tutuklandı.