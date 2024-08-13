Eskişehir'deki bıçaklı saldırı: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K. tutuklandı

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Tel Aviv'de patlama sesleri
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YERİ VE ZAMANI
‘171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya'
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DÜNYA HABERİ
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PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
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Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
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GÜN ORTASI
Gerçek işsizlik oranı yüzde 30'a yaklaştı
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HABER MASASI
Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyatları altın madalyasız tamamladı
13:30
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Küresel piyasalarda resesyon endişesi devam ediyor
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54 dk
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Ortadoğu'da 'sinir harbi'
16:05
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Bakan Şimşek: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor
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SESLİ HABER
Sırbistan: Avrupa Birliği, Rusya doğalgazına mecbur
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Uraloğlu'ndan otoyol açıklaması: 'e-devletten ödenebilecek'
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de genç nüfus alarm veriyor
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2 dk
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11 dk
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Hamas, müzakerelerde mevcut planın devamını talep etti
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2 dk
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Trump’ın yardımcısından “göçmenler sınır dışı edilsin” çağrısı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye Somali'de doğalgaz arayacak: Ayrıntılar neler?
19:39
2 dk
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Rus doktorlar Ukraynalı askeri kurtardı
19:52
2 dk
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ABD’den Maduro’ya yeni teklif
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DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
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12:00
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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
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16:04
85 dk
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Eskişehir'deki bıçaklı saldırı: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K. tutuklandı
Eskişehir'deki bıçaklı saldırı: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K. tutuklandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir’de elinde bıçak, belinde balta ile yüzüne maske takıp çay bahçesinde oturanlara saldıran ve 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K. tutuklandı. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
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Eskişehir'deki bıçaklı saldırı: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K. tutuklandı

15:45 13.08.2024 (güncellendi: 16:22 13.08.2024)
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER-AW266026Arda K. tutuklandı
Arda K. tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER-AW266026
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Eskişehir’de elinde bıçak, belinde balta ile yüzüne maske takıp çay bahçesinde oturanlara saldıran ve 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K. tutuklandı.
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