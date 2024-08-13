https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/doga-harikasi-ama-kanserli-diye-aniliyor-koyun-uzerinde-bir-oyun-oynandi--1086793003.html
Doğa harikası ama 'kanserli' diye anılıyor: 'Köyün üzerinde bir oyun oynandı'
Doğa harikası ama 'kanserli' diye anılıyor: 'Köyün üzerinde bir oyun oynandı'
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de bulunan Karain köyü yıllardır kanserli köy olarak anılıyor. Peki, neden adı kanserli köy? Bölgede neler yaşandı? Toprağa asbest karıştığı için terk... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T16:32+0300
2024-08-13T16:32+0300
2024-08-13T16:42+0300
yaşam
kanser
kanser tedavisi
karain köyü
nevşehir belediyesi
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asbest
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karain köyünde 1974 yılından beri kanserden çok sayıda köylünün ölmesinin ardından köylerinin 'Nevşehir kanser köyü' olarak anılıyor.Karain köyünde 1974 yılında karın ağrısı ve omuz düşmesi sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetti. Aynı dönemde köye yeni atanan sağlık memuru durumun farkına varınca Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'da bu durumla ilgili bilgi istedi. Önce tüberküloz sanıldıAnkara'dan gelen uzmanlar, Karain köyündeki araştırmalar kapsamında akciğer filmi çekildi ve özel bir kireçlenme türü tespit edildi. Araştırmayı Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. İzzettin Barış yaptı, topraktaki asbeste bağladı ve tarımla uğraşan köylülerin çok fazla toz yuttuğunu ortaya koydu. O dönemde pek çok kişiye akciğer zarı kanseri teşhisi konuldu.Hastalık sebebiyle köyden ayrılan köylülerin ardından köy medikal doğal afet köyü ilan edildi. Şu an köyde sadece 2 hane bulunuyor.'Köyün üzerinde oyun oynandı'Karain köyüne giden Habertürk ekibinin ulaştığı Karain köyü sakinleri "kanserli köy" diye anılmaktan son derece rahatsız. Köyde artık kanser olmadığını söyleyen köylüler "Köyün üzerinde oyun oynandı, bu yafta bize takıldı" diyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/koydeki-herkesin-zengin-oldugu-yer-burada-yasamak-isteyenler-icin-tek-bir-sar-var-1084264857.html
karain köyü
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nevşehir kanser köyü, karain köyü, kanserli köy, nevşehir kanserli köy
nevşehir kanser köyü, karain köyü, kanserli köy, nevşehir kanserli köy
Doğa harikası ama 'kanserli' diye anılıyor: 'Köyün üzerinde bir oyun oynandı'
16:32 13.08.2024 (güncellendi: 16:42 13.08.2024)
Nevşehir'de bulunan Karain köyü yıllardır kanserli köy olarak anılıyor. Peki, neden adı kanserli köy? Bölgede neler yaşandı? Toprağa asbest karıştığı için terk edilen bu köyde yaşananları orada yaşayanlar anlattı.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karain köyünde 1974 yılından beri kanserden çok sayıda köylünün ölmesinin ardından köylerinin 'Nevşehir kanser köyü' olarak anılıyor.
Karain köyünde 1974 yılında karın ağrısı ve omuz düşmesi sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetti. Aynı dönemde köye yeni atanan sağlık memuru durumun farkına varınca Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'da bu durumla ilgili bilgi istedi.
Ankara'dan gelen uzmanlar, Karain köyündeki araştırmalar kapsamında akciğer filmi çekildi ve özel bir kireçlenme türü tespit edildi. Araştırmayı Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. İzzettin Barış yaptı, topraktaki asbeste bağladı ve tarımla uğraşan köylülerin çok fazla toz yuttuğunu ortaya koydu. O dönemde pek çok kişiye akciğer zarı kanseri teşhisi konuldu.
Hastalık sebebiyle köyden ayrılan köylülerin ardından köy medikal doğal afet köyü ilan edildi. Şu an köyde sadece 2 hane bulunuyor.
'Köyün üzerinde oyun oynandı'
Karain köyüne giden Habertürk ekibinin ulaştığı Karain köyü sakinleri "kanserli köy" diye anılmaktan son derece rahatsız. Köyde artık kanser olmadığını söyleyen köylüler "Köyün üzerinde oyun oynandı, bu yafta bize takıldı" diyorlar.