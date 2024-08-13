https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/borcu-yoktur-yazisi-icin-yeni-duzenleme-1086789512.html

'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme

'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme

Sputnik Türkiye

Bazı işlem ve ödemelerin yapılabilmesi için borcun bulunmadığına dair belge aranması uygulamasında değişikliğe gidildi. Düzenleme ile borç türü olarak vergi... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T12:09+0300

2024-08-13T12:09+0300

2024-08-13T12:09+0300

türkiye

borç

borç limiti

borç yapılandırma

resmi gazete

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.Değişiklikle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un uygulamasını gösteren ve "tek tebliğ" niteliğinde olan tebliğde düzenleme yapıldı.'Borcu yoktur' yazısında yeni uygulamaBuna göre, kanunun ilgili maddesi gereğince bazı işlem ve ödemelerin yapılabilmesi için borcun bulunmadığına dair belge aranması uygulamasında, borç türü olarak vergi dairelerince tahsil edilen tüm amme alacaklarının dikkate alınması yönünde düzenlemeye gidildi.Ayrıca, ödeme ve işlem yapmadan önce borcun bulunmadığına dair belge arama zorunluluğu bulunan muhasebe birimlerinin yanında harcama birimlerince de söz konusu belge aranabilecek. Bu birimler tarafından belgenin aranması durumunda, geçerlilik süresi de dikkate alınarak belgeye göre muhasebe birimlerince ödeme yapılabilecek.Kanun kapsamında satışı yapılacak gayrimenkullerin ilanına ilişkin kriterler de yeniden belirlendi.Bu arada, daha önce belirlenmiş olan tecil faizi ve gecikme zammı oranlarına ilişkin veriler de "tek tebliğ" olan düzenlemenin ilgili bölümlerine eklendi. Tebliğ ile yeni bir faiz veya gecikme faiz artış oranı tespit edilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/cari-fazla-haziranda-beklentileri-asti-1086783304.html

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Sputnik Türkiye

borç, borç limiti, borç yapılandırma, resmi gazete, hazine ve maliye bakanlığı