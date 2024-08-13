23 yıllık memur, hobisini işi yaptı: İnternetten öğrendi, memurluktan istifa edip dükkan açtı

“Burayı görenler, kendilerini zamanda bir yolculuk yapmış gibi hissediyor. Gelip buraya baktığı zaman herkes kendisinden bir parça buluyor. Kimisi, 'nenemle, dedemle geçirdiğim günler aklıma geliyor' diyor. Kimisi rahmetlik anne babasından ve çocukluğundan bahsediyor. Çok değişik bir duygu, yaşamak lazım. Günümüzdeki hiçbir malzemede, elini attığın zaman onda bir yaşanmışlık hissetmiyorsun, tamamen soyut. Kalkıp da eskilerden bir şeyi eline aldığın zaman onun kendi dokusu, hissiyatı ve maneviyatı başka oluyor. Seni alıp başka diyarlara götürüyor resmen. Antika böyle bir şey. Eskiler her zaman ruha iyi geliyor.”“