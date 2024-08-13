‘Türkiye ile Suriye istese normale dönmek için bundan daha iyi konjonktür bulamazlar’

“Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in açıklaması iki anlama da gelebilir. Birincisi şu: Türkiye ve Suriye arasında son dönemde, ‘Esad’la Erdoğan fotoğraf verecek mi’ merak ediliyor ama alt düzeyde bu görüşmeler Rusya’nın arabuluculuğunda devam ediyor. Demek ki birtakım pazarlıklar var; yani neyin nasıl yapılacağı konusunda anlaşmaya varılamamış olabilir. İkincisi de Türkiye şu an bu konjonktürde Suriye’den çekilmek istemiyor olabilir. Ben bu iki ihtimal üzerinde duruyorum. Suriye’nin Türkiye’ye yönelik birtakım isteklerle öne çıktığını gördük. Suriye şart süren taraf gibi görünüyor, özellikle Türkiye’nin bir çekilme planı sunması ya da çekilmesi gibi bir isteği var. Fakat Türkiye’nin uzun süredir, ‘yatırım yapan bir ülke olarak’ oradan hemen çekilmesi çok da kolay değil. Hükümet açısından ciddi bir süreç geçirdiler. Bu nedenle iktidar da muhtemelen Suriye’den belli bir tolerans istiyor. Fakat Suriye’nin belli ki böyle bir lüksü yok. Türkiye, Suriye’nin bu şartını yerine getirecek gibi olmadığı için böyle bir açıklama yapmış olabilir.

Birleşmiş Milletler’in 2254 sayılı kararı var. Türkiye’ninki buna uygun bir çağrı zaten. Suriye yönetimi daha önceden buna prensipte ‘evet’ demişti. Fakat şu şekilde: Bu Suriye çözümü olursa elbette mümkün, yani seçimlerin yapılması vs. Dolayısıyla Türkiye şimdi böyle bir argümanla Suriye’nin kendisine sunduğu şartlara karşı bir koz koymuş oldu masaya. Peki daha önceden konamaz mıydı? Belki konabilirdi fakat dediğim gibi, iki ihtimal var. Birincisi birtakım konularda ilerleme sağlanamadığı için Türkiye böyle bir açıklama yaptı. Yani ‘bu iş zora gidiyor’ açıklamasıdır bu. İkincisiyse ‘şu konjonktürde Suriye’den çekilmek istemiyoruz’ açıklamasıdır.”