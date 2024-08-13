Bodrum'da uğradığı saldırı sonucu kalp krizi geçiren Dr. Tezvar: Kum torbası olma niyetinde değiliz

“Bir doktora ‘müşteri’ memnuniyeti için değil, onun bilgisi, becerisi için gidersiniz. Müşteri memnuniyeti, hasta memnuniyeti ne demek? O hekimin bilgi, becerisini kim değerlendirir? Siz hizmet alan kişi durumunda, o hizmeti sunan kişiye gidersiniz. Dolayısıyla bunu doğru bir şekilde tanımlamak lazım. Çünkü Türkiye’de son zamanlarda hasta memnuniyeti denen bu kavram son derece rahatsız edici. Fransa’dan bir örnek verelim. Geçen kış hastanede duvardaki şöyle bir yazı dikkatimi çekti: Sözel şiddet cezaevinde sonuçlanır. Bunu Türkiye’de gördüğümüz zaman bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. Benim için açılan dava yaralamaya sebebiyet verecek bir darp. Dolayısıyla önce bunu doğru bir şekilde tanımlamak gerekiyor. Hasta memnuniyeti değil, hastanın doğru hizmeti alacağı bir yönetim şekli sağlamak gerekiyor. Bunu sağlayan Sağlık Bakanlığı’dır. Bundan sonra benim bir beklentim yok. Mağdur olan aynı zamanda hizmet verdiğim halk oldu. Çünkü biz kamu hizmeti veriyoruz. Kendini bilmez bir vandal, bir hizmeti engelledi. Üstelik bunu odama girerken ‘Fahrettin Koca’yı sen mi ararsın ben mi arayayım?’ gibi cüretkar bir lakırdıyla yaptı. Fahrettin Koca benden daha genç bir hekim meslektaşım olabilir ancak. Cesaret alınıyor ki bunu yapabiliyor. Cesaret aldığı kesimden ben bir açıklama beklerdim, kınama beklerdim, elbette Yürütme makamından.”