'İzmir Alsancak Limanı satılıyor' iddiası: 'Ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına neden oluyor'

“Görüşmelerin geçen yıldan beri sürdüğü ve hala devam ettiği ifade ediliyor. Alsancak Limanı, Türkiye açısından hem ticaret hem de güvenlik açısından son derece stratejik konumda bir liman. Türkiye varlık fonunun konuya dair verdiği yanıtta ‘Ülkemiz ve İzmir Limanı için en yüksek katma değeri yaratmak ve bünyemizdeki varlıkların değerini artırmak hedefimiz doğrultusunda. Ülkemizin potansiyel faydası için çalışmalara devam ediyoruz’ denildi. Liman 2004 yılında da ihaleye açılmıştı o dönemden beri bir özelleştirme süreci içerisinde. Ama bu süreç tam olarak işlemedi.”