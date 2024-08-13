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'İzmir Alsancak Limanı satılıyor' iddiası: 'Ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına neden oluyor'
'İzmir Alsancak Limanı satılıyor' iddiası: 'Ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına neden oluyor'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında İzmir Alsancak Limanı’nın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirkete satıldığı... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
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'İzmir Alsancak Limanı satılıyor' iddiası: 'Ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına neden oluyor'
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'İzmir Alsancak Limanı satılıyor' iddiası: 'Ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına neden oluyor'
Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki İzmir Alsancak Limanı'nın işletmesi için Abu Dhabi Port (ADP) ile ortaklık görüşmelerinin sürdüğü iddia edildi.İddiaları Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şunları ifade etti:‘Ulusal güvenlik kaygıları yaşanıyor’Çok sayıda limanın bu anlamda özelleştirildiğini belirten Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
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'İzmir Alsancak Limanı satılıyor' iddiası: 'Ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına neden oluyor'

09:05 13.08.2024 (güncellendi: 17:07 13.08.2024)
YERİ VE ZAMANI
'İzmir Alsancak Limanı satılıyor' iddiası: 'Ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına neden oluyor'
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında İzmir Alsancak Limanı’nın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirkete satıldığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgan, “Ortaya çıkan tablo ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına da neden oluyor.” diye konuştu.
Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki İzmir Alsancak Limanı'nın işletmesi için Abu Dhabi Port (ADP) ile ortaklık görüşmelerinin sürdüğü iddia edildi.
İddiaları Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şunları ifade etti:

“Görüşmelerin geçen yıldan beri sürdüğü ve hala devam ettiği ifade ediliyor. Alsancak Limanı, Türkiye açısından hem ticaret hem de güvenlik açısından son derece stratejik konumda bir liman. Türkiye varlık fonunun konuya dair verdiği yanıtta ‘Ülkemiz ve İzmir Limanı için en yüksek katma değeri yaratmak ve bünyemizdeki varlıkların değerini artırmak hedefimiz doğrultusunda. Ülkemizin potansiyel faydası için çalışmalara devam ediyoruz’ denildi. Liman 2004 yılında da ihaleye açılmıştı o dönemden beri bir özelleştirme süreci içerisinde. Ama bu süreç tam olarak işlemedi.”

‘Ulusal güvenlik kaygıları yaşanıyor’

Çok sayıda limanın bu anlamda özelleştirildiğini belirten Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
“Liman özelleştirmeleri uzun zamandır iktidarın gündeminde. Özelleştirilen limanların işletme sürelerinin hiçbir ihale yapılmadan 49 yıla çıkartılmasıyla ilgili tartışmalar uzun zamandır parlamentonun gündeminde. Bu yılın mart ayında Anayasa Mahkemesi bir kez daha bu uygulamayı iptal etti. Muhalefet ise limanların devletin elinde kalması gerektiğini, bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu söylüyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir şirketin bu satışta adının geçiyor olması, başka soru işaretlerini de gündeme getiriyor. Ortaya çıkan tablo ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına da neden oluyor.”
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