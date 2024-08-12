https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/uzmani-bosanma-sebebi-olan-cimrilik-uyarisi-dogalgaz-derecesini-dusurmeyi-bile-kapsayabilir--1086753276.html

Uzmanından boşanma sebebi olan 'cimrilik' uyarısı: 'Doğalgazı ayarını düşürmeyi bile kapsayabilir'

Uzmanından boşanma sebebi olan 'cimrilik' uyarısı: 'Doğalgazı ayarını düşürmeyi bile kapsayabilir'

Sputnik Türkiye

Yargıtay'ın boşanma sebebi olarak gösterdiği "cimrilik" ile ilgili, konunun uzmanı avukat uyarıda bulundu. Buna göre, eve beyaz eşya almama, kışın doğalgazın... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T13:17+0300

2024-08-12T13:17+0300

2024-08-12T13:21+0300

boşanma

boşanma davası

boşanmak

dava

tazminat davası

kusur

şiddet

cimri

cimrilik

yargıtay

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Uzmanı, Yargıtay boşanma sebepleri arasında yer alan cimrilikle ilgili uyarıda bulundu. Avukat Nimet Türe, Yargıtay'ın 2020 sonrası yansıyan tüm kararlarında eşine karşı aşırı cimri davranışlar sergileyen eşin boşanmada ağır kusurlu olarak değerlendirildiği ve karara varıldığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.Türe, "cimrilik" kavramının son derece geniş bir şekilde yorumlandığına işaret ederek "Ekonomik şiddet taraflar arasında genelde eve beyaz eşya almama, kışın doğalgazın derecesini düşürme ya da eşe yeterli harçlık vermeme ve kredi kartını iptal etme şeklinde karşımıza çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu. Eşin akrabalarına kötü davranmak da kusur sayılmıştı Kısa bir süre önce Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin akrabalarıyla görüşmeyi istemeyen ve onlara kötü davranan kişinin boşanma davasında kusurlu sayılmasına ilişkin mahkeme kararını onamıştı. Yargıtay'ın gösterdiği boşanma sebepleri neler?Boşanma davalarında başlıca kusur sayılan davranışların bir kısmı şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/yargitay-esinin-akrabalariyla-gorusmek-istemeyen-ve-onlara-kotu-davranan-kadini-kusurlu-saydi-1086703830.html

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yargıtay'ın boşanma sebepleri, yargıtay boşanma kararları, yargıtay evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni