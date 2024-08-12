https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/uzmani-bosanma-sebebi-olan-cimrilik-uyarisi-dogalgaz-derecesini-dusurmeyi-bile-kapsayabilir--1086753276.html
Uzmanından boşanma sebebi olan 'cimrilik' uyarısı: 'Doğalgazı ayarını düşürmeyi bile kapsayabilir'
Uzmanından boşanma sebebi olan 'cimrilik' uyarısı: 'Doğalgazı ayarını düşürmeyi bile kapsayabilir'
Sputnik Türkiye
Yargıtay'ın boşanma sebebi olarak gösterdiği "cimrilik" ile ilgili, konunun uzmanı avukat uyarıda bulundu. Buna göre, eve beyaz eşya almama, kışın doğalgazın... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T13:17+0300
2024-08-12T13:17+0300
2024-08-12T13:21+0300
boşanma
boşanma davası
boşanmak
dava
tazminat davası
kusur
şiddet
cimri
cimrilik
yargıtay
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Uzmanı, Yargıtay boşanma sebepleri arasında yer alan cimrilikle ilgili uyarıda bulundu. Avukat Nimet Türe, Yargıtay'ın 2020 sonrası yansıyan tüm kararlarında eşine karşı aşırı cimri davranışlar sergileyen eşin boşanmada ağır kusurlu olarak değerlendirildiği ve karara varıldığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.Türe, "cimrilik" kavramının son derece geniş bir şekilde yorumlandığına işaret ederek "Ekonomik şiddet taraflar arasında genelde eve beyaz eşya almama, kışın doğalgazın derecesini düşürme ya da eşe yeterli harçlık vermeme ve kredi kartını iptal etme şeklinde karşımıza çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu. Eşin akrabalarına kötü davranmak da kusur sayılmıştı Kısa bir süre önce Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin akrabalarıyla görüşmeyi istemeyen ve onlara kötü davranan kişinin boşanma davasında kusurlu sayılmasına ilişkin mahkeme kararını onamıştı. Yargıtay'ın gösterdiği boşanma sebepleri neler?Boşanma davalarında başlıca kusur sayılan davranışların bir kısmı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/yargitay-esinin-akrabalariyla-gorusmek-istemeyen-ve-onlara-kotu-davranan-kadini-kusurlu-saydi-1086703830.html
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yargıtay'ın boşanma sebepleri, yargıtay boşanma kararları, yargıtay evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni
yargıtay'ın boşanma sebepleri, yargıtay boşanma kararları, yargıtay evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni
Uzmanından boşanma sebebi olan 'cimrilik' uyarısı: 'Doğalgazı ayarını düşürmeyi bile kapsayabilir'
13:17 12.08.2024 (güncellendi: 13:21 12.08.2024)
Yargıtay'ın boşanma sebebi olarak gösterdiği "cimrilik" ile ilgili, konunun uzmanı avukat uyarıda bulundu. Buna göre, eve beyaz eşya almama, kışın doğalgazın derecesini düşürme ya da eşe yeterli harçlık vermeme kapsam dahilinde görülebiliyor.
Uzmanı, Yargıtay boşanma sebepleri arasında yer alan cimrilikle ilgili uyarıda bulundu. Avukat Nimet Türe, Yargıtay'ın 2020 sonrası yansıyan tüm kararlarında eşine karşı aşırı cimri davranışlar sergileyen eşin boşanmada ağır kusurlu olarak değerlendirildiği ve karara varıldığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.
Türe, "cimrilik" kavramının son derece geniş bir şekilde yorumlandığına işaret ederek "Ekonomik şiddet taraflar arasında genelde eve beyaz eşya almama, kışın doğalgazın derecesini düşürme ya da eşe yeterli harçlık vermeme ve kredi kartını iptal etme şeklinde karşımıza çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Eşin akrabalarına kötü davranmak da kusur sayılmıştı
Kısa bir süre önce Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin akrabalarıyla görüşmeyi istemeyen
ve onlara kötü davranan kişinin boşanma davasında kusurlu sayılmasına ilişkin mahkeme kararını onamıştı.
Yargıtay'ın gösterdiği boşanma sebepleri neler?
Boşanma davalarında başlıca kusur sayılan davranışların bir kısmı şöyle:
Erkeğin, aşırı alkol
tükettiği, uyuşturucu madde
kullandığı ve bunların etkisinde iken kadına hakaret etmesi
Sadakatsizliğin
"güven sarsıcı" bir boyutta olması
Eşini öldürme girişiminde
bulunmak ya da onu intihara zorlamak
davranışlar,
Evden kovma
, aç bırakma
ve anormal cinsel ilişkiye zorlama
gibi davranışlar,
Onur kırıcı davranış olarak nitelendirilen, eşlerden birinin diğerine hakaret
etmesi, onu küçük düşürmesi amacıyla yaptığı davranışlar