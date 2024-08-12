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Uzmanından boşanma sebebi olan 'cimrilik' uyarısı: 'Doğalgazı ayarını düşürmeyi bile kapsayabilir'
Uzmanından boşanma sebebi olan 'cimrilik' uyarısı: 'Doğalgazı ayarını düşürmeyi bile kapsayabilir'
Sputnik Türkiye
Yargıtay'ın boşanma sebebi olarak gösterdiği "cimrilik" ile ilgili, konunun uzmanı avukat uyarıda bulundu. Buna göre, eve beyaz eşya almama, kışın doğalgazın... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T13:17+0300
2024-08-12T13:21+0300
boşanma
boşanma davası
boşanmak
dava
tazminat davası
kusur
şiddet
cimri
cimrilik
yargıtay
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Uzmanı, Yargıtay boşanma sebepleri arasında yer alan cimrilikle ilgili uyarıda bulundu. Avukat Nimet Türe, Yargıtay'ın 2020 sonrası yansıyan tüm kararlarında eşine karşı aşırı cimri davranışlar sergileyen eşin boşanmada ağır kusurlu olarak değerlendirildiği ve karara varıldığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.Türe, "cimrilik" kavramının son derece geniş bir şekilde yorumlandığına işaret ederek "Ekonomik şiddet taraflar arasında genelde eve beyaz eşya almama, kışın doğalgazın derecesini düşürme ya da eşe yeterli harçlık vermeme ve kredi kartını iptal etme şeklinde karşımıza çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu. Eşin akrabalarına kötü davranmak da kusur sayılmıştı Kısa bir süre önce Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin akrabalarıyla görüşmeyi istemeyen ve onlara kötü davranan kişinin boşanma davasında kusurlu sayılmasına ilişkin mahkeme kararını onamıştı. Yargıtay'ın gösterdiği boşanma sebepleri neler?Boşanma davalarında başlıca kusur sayılan davranışların bir kısmı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/yargitay-esinin-akrabalariyla-gorusmek-istemeyen-ve-onlara-kotu-davranan-kadini-kusurlu-saydi-1086703830.html
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Uzmanından boşanma sebebi olan 'cimrilik' uyarısı: 'Doğalgazı ayarını düşürmeyi bile kapsayabilir'

13:17 12.08.2024 (güncellendi: 13:21 12.08.2024)
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Yargıtay'ın boşanma sebebi olarak gösterdiği "cimrilik" ile ilgili, konunun uzmanı avukat uyarıda bulundu. Buna göre, eve beyaz eşya almama, kışın doğalgazın derecesini düşürme ya da eşe yeterli harçlık vermeme kapsam dahilinde görülebiliyor.
Uzmanı, Yargıtay boşanma sebepleri arasında yer alan cimrilikle ilgili uyarıda bulundu. Avukat Nimet Türe, Yargıtay'ın 2020 sonrası yansıyan tüm kararlarında eşine karşı aşırı cimri davranışlar sergileyen eşin boşanmada ağır kusurlu olarak değerlendirildiği ve karara varıldığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.
Türe, "cimrilik" kavramının son derece geniş bir şekilde yorumlandığına işaret ederek "Ekonomik şiddet taraflar arasında genelde eve beyaz eşya almama, kışın doğalgazın derecesini düşürme ya da eşe yeterli harçlık vermeme ve kredi kartını iptal etme şeklinde karşımıza çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Eşin akrabalarına kötü davranmak da kusur sayılmıştı

Kısa bir süre önce Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin akrabalarıyla görüşmeyi istemeyen ve onlara kötü davranan kişinin boşanma davasında kusurlu sayılmasına ilişkin mahkeme kararını onamıştı.

Yargıtay'ın gösterdiği boşanma sebepleri neler?

Boşanma davalarında başlıca kusur sayılan davranışların bir kısmı şöyle:
Erkeğin, aşırı alkol tükettiği, uyuşturucu madde kullandığı ve bunların etkisinde iken kadına hakaret etmesi
Şiddet ve ölüm tehdidi
Sadakatsizliğin "güven sarsıcı" bir boyutta olması
Eşini öldürme girişiminde bulunmak ya da onu intihara zorlamak davranışlar,
Evden kovma, aç bırakma ve anormal cinsel ilişkiye zorlama gibi davranışlar,
Onur kırıcı davranış olarak nitelendirilen, eşlerden birinin diğerine hakaret etmesi, onu küçük düşürmesi amacıyla yaptığı davranışlar
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2024
TÜRKİYE
Yargıtay, eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyen ve onlara kötü davranan kadını kusurlu saydı
10 Ağustos, 13:42
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