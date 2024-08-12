Sırbistan, sıradaki yolcu olabilir: 'BRICS bize tüm imkanları sağlıyor'

“Bu organizasyon Sırbistan’dan hiçbir şey talep etmiyor, fakat bizim istediğimizden fazlasını sunabiliyor. AB ise bizden her şeyi talep ediyor, ancak artık bize ne sunduğundan emin değilim. BRICS bizim için bir fırsat ve gerçek bir alternatiftir. Sırbistan’ın BRICS’in tüm imkanlarını dikkatlice değerlendirmesi ve bu organizasyonun üye ülkeleriyle en yakın işbirliğini kurmasından yanayım,” dedi.