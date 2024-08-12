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Sardes Antik Kenti'nde perseid meteor yağmuru gözlendi
Sardes Antik Kenti'nde perseid meteor yağmuru gözlendi
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaretine uğrayan Sardes Antik Kenti, yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T00:08+0300
2024-08-12T00:08+0300
yaşam
sardes
perseid meteor yağmuru
perseid göktaşı yağmuru
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Her yılın ağustos ayında gerçekleşen perseid meteor yağmuru Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kentinde gözlendi. 5000 yıllık geçmişe sahip ve Lidya Krallığına başkentlik yapan Sardes Antik Kenti, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim merkezi olduğu biliniyor. Şehrin ışıklarından uzak bir noktada bulunması nedeniyle astrofotoğraf meraklılarının da ilgisini çeken Sardes Antik Kenti'ndeki Artemis Tapınağı ve Gymnasium, samanyolu galaksisi ve perseid meteor yağmurunun buluşma noktası oldu. İhlas Haber Ajansı tarafından timelapse tekniğiyle çekilen masalsı görüntülerde yüzlerce meteor Sardes Antik Kentinin karanlık semalarında gökyüzü şöleni yaşattı.Perseid meteor yağmuru nedir?Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin her yıl ağustos ayında dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru bu adı gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus Takımyıldızı'na denk geldiği için alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/evlilik-yil-donumunde-esine-meteor-tasindan-tektas-yuzuk-yaptirdi-esi-olmayan-bir-yuzuk-yaptik-1086592302.html
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sardes, perseid meteor yağmuru, perseid göktaşı yağmuru
sardes, perseid meteor yağmuru, perseid göktaşı yağmuru

Sardes Antik Kenti'nde perseid meteor yağmuru gözlendi

00:08 12.08.2024
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ-AW265089Sardes Antik Kenti, samanyolu ve perseid meteor yağmurunu buluşturdu
Sardes Antik Kenti, samanyolu ve perseid meteor yağmurunu buluşturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ-AW265089
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaretine uğrayan Sardes Antik Kenti, yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuruyla beraber eşsiz görüntülere sahne oldu.
Her yılın ağustos ayında gerçekleşen perseid meteor yağmuru Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kentinde gözlendi.
5000 yıllık geçmişe sahip ve Lidya Krallığına başkentlik yapan Sardes Antik Kenti, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim merkezi olduğu biliniyor. Şehrin ışıklarından uzak bir noktada bulunması nedeniyle astrofotoğraf meraklılarının da ilgisini çeken Sardes Antik Kenti'ndeki Artemis Tapınağı ve Gymnasium, samanyolu galaksisi ve perseid meteor yağmurunun buluşma noktası oldu.
İhlas Haber Ajansı tarafından timelapse tekniğiyle çekilen masalsı görüntülerde yüzlerce meteor Sardes Antik Kentinin karanlık semalarında gökyüzü şöleni yaşattı.

Perseid meteor yağmuru nedir?

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin her yıl ağustos ayında dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru bu adı gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus Takımyıldızı'na denk geldiği için alıyor.
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