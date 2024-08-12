https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sardes-antik-kentinde-perseid-meteor-yagmuru-gozlendi-1086738930.html

Sardes Antik Kenti'nde perseid meteor yağmuru gözlendi

Sardes Antik Kenti'nde perseid meteor yağmuru gözlendi

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaretine uğrayan Sardes Antik Kenti, yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T00:08+0300

2024-08-12T00:08+0300

2024-08-12T00:08+0300

yaşam

sardes

perseid meteor yağmuru

perseid göktaşı yağmuru

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0c/1086738772_0:234:2400:1584_1920x0_80_0_0_0cd136681c6f5651feef562c8a3f3f73.jpg

Her yılın ağustos ayında gerçekleşen perseid meteor yağmuru Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kentinde gözlendi. 5000 yıllık geçmişe sahip ve Lidya Krallığına başkentlik yapan Sardes Antik Kenti, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim merkezi olduğu biliniyor. Şehrin ışıklarından uzak bir noktada bulunması nedeniyle astrofotoğraf meraklılarının da ilgisini çeken Sardes Antik Kenti'ndeki Artemis Tapınağı ve Gymnasium, samanyolu galaksisi ve perseid meteor yağmurunun buluşma noktası oldu. İhlas Haber Ajansı tarafından timelapse tekniğiyle çekilen masalsı görüntülerde yüzlerce meteor Sardes Antik Kentinin karanlık semalarında gökyüzü şöleni yaşattı.Perseid meteor yağmuru nedir?Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin her yıl ağustos ayında dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru bu adı gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus Takımyıldızı'na denk geldiği için alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/evlilik-yil-donumunde-esine-meteor-tasindan-tektas-yuzuk-yaptirdi-esi-olmayan-bir-yuzuk-yaptik-1086592302.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sardes, perseid meteor yağmuru, perseid göktaşı yağmuru