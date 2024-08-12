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Japon uzman fay hattını işaret etti, deprem beklediği illeri açıkladı: 'Ekstra önlem alınmalı'
Japon uzman fay hattını işaret etti, deprem beklediği illeri açıkladı: 'Ekstra önlem alınmalı'
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Fay hatları domino taşı gibidir" ifadelerini kullanarak Kuzey Anadolu Fay hattına (KAF), ilişkin özel uyarılarda bulundu... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T13:50+0300
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türkiye
deprem
yoshinori moriwaki
yoshinori moriwaki
uzman
istanbul
fay hattı
doğu anadolu fay hattı
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
afad
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Japon uzman Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem risk haritasıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Japon deprem uzmanı, Türkiye'de en büyük depremlerin Kuzey Anada Fay hattının geçtiği kentlerde meydana geleceğini söyledi ve 32 kent için özel uyarılarda bulundu.'Batıdaki fay hatları tetikleniyor'Moriwaki TGRT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin acil bir şekilde önlemleri alması gerektiğini belirtti. Japon uzman, "Doğu Anadolu fay hattı uzun süredir biriktirdiği enerjiyi boşaltmaya başladığından, batıdaki fay hatları tetikleniyor. Batı'da bulunan fay hatlarının harekete geçmesi ve Kıbrıs'a doğru ilerlemesi Adana'da yaşanan depremin sebebi olarak değerlendirebiliriz. Kıbrıs'a giden fay hattının tetiklenmesi Akdeniz bölgesinde depremleri arttıracaktır" diye konuştu.'Fay hatları domino taşı gibidir'"Türkiye üzerindeki fay hatları birbirlerini o kadar baskılamaya başladı ki, hiç deprem olmaz denilen şehirlerde dahi depremler olmaya başladı" diyen Moriwaki, "Konya'da meydana gelen deprem de aslında bu baskıların sonucu olarak karşımıza çıktı. Fay hatları domino taşı gibidir, birisi hareket ettiği zaman muhakkak diğer fay hatları da harekete geçer" ifadelerini kullandı.Japon uzman, İzmir'de 7 büyüklüğünde bir deprem beklemediği söyleyerek şunları kaydetti:Japon uzman fay hattını işaret ederek illeri uyardı"Türkiye'de en büyük depremler ise Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yerlerde meydana gelecek" ifadelerini kullanan Moriwaki, illeri tek tek sıralayarak uyardı. Moriwaki şunları söyledi:Yumuşak zemin uyarısıJapon uzman ayrıca, olası İstanbul depremi nedeniyle megakentin zemini kötü olan yerlerine dikkat çekti. Yumuşak zeminli yerleri sıralayan Moriwaki, "Atatürk Havalimanı Batı tarafta. Yani Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Yeşilköy. O bölge yumuşak. Ama yine de zeminde kazıklı sistem gibi iyileşme yaptıktan sonra bina yapılırsa sıkıntı olmaz. Anadolu yakası da Avrupa yakası da iki tarafta sert, iyi zeminse depremde fazla hasar olmuyor. Ama 99 depreminde Avcılar’da yıkılan bina çoktu. Çünkü yumuşak zemindi. Deprem dalgaları yavaş giderken yumuşak zemine gelince dalga çok oluyor" diye konuştu.
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Japon uzman fay hattını işaret etti, deprem beklediği illeri açıkladı: 'Ekstra önlem alınmalı'

13:50 12.08.2024 (güncellendi: 14:08 12.08.2024)
© İHAYoshinori Moriwaki
Yoshinori Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
© İHA
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Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Fay hatları domino taşı gibidir" ifadelerini kullanarak Kuzey Anadolu Fay hattına (KAF), ilişkin özel uyarılarda bulundu. Japon uzmanı, Türkiye'de en büyük depremlerin KAF'ın geçtiği yerlerde olacağını söyleyerek 32 kenti tek tek sıraladı. İşte Moriwaki'nin deprem beklediği iller...
Japon uzman Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem risk haritasıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
Japon deprem uzmanı, Türkiye'de en büyük depremlerin Kuzey Anada Fay hattının geçtiği kentlerde meydana geleceğini söyledi ve 32 kent için özel uyarılarda bulundu.

'Batıdaki fay hatları tetikleniyor'

Moriwaki TGRT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin acil bir şekilde önlemleri alması gerektiğini belirtti. Japon uzman, "Doğu Anadolu fay hattı uzun süredir biriktirdiği enerjiyi boşaltmaya başladığından, batıdaki fay hatları tetikleniyor. Batı'da bulunan fay hatlarının harekete geçmesi ve Kıbrıs'a doğru ilerlemesi Adana'da yaşanan depremin sebebi olarak değerlendirebiliriz. Kıbrıs'a giden fay hattının tetiklenmesi Akdeniz bölgesinde depremleri arttıracaktır" diye konuştu.

'Fay hatları domino taşı gibidir'

"Türkiye üzerindeki fay hatları birbirlerini o kadar baskılamaya başladı ki, hiç deprem olmaz denilen şehirlerde dahi depremler olmaya başladı" diyen Moriwaki, "Konya'da meydana gelen deprem de aslında bu baskıların sonucu olarak karşımıza çıktı. Fay hatları domino taşı gibidir, birisi hareket ettiği zaman muhakkak diğer fay hatları da harekete geçer" ifadelerini kullandı.
Japon uzman, İzmir'de 7 büyüklüğünde bir deprem beklemediği söyleyerek şunları kaydetti:
"İzmir üzerinden geçen fay hattının çok ince bir fay hattı olduğunu görüyoruz. İnce fay hattının meydana getireceği depremler maksimum 5 ve 6 şiddetinde olur. 7 büyüklüğünde bir depremin olması çok zor bir olasılık. Ancak İzmir'de yaşanan büyük deprem biliyorsunuz ki Yunanistan merkezliydi. İzmir'de kırılmayan hatlar var ve bu sebepten o bölgede bir depremin olması kaçınılmazdır."

Japon uzman fay hattını işaret ederek illeri uyardı

"Türkiye'de en büyük depremler ise Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yerlerde meydana gelecek" ifadelerini kullanan Moriwaki, illeri tek tek sıralayarak uyardı. Moriwaki şunları söyledi:
"Kuzey Anadolu fay hattı, dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif fay hatlarından biridir. Bu yüzden, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt’te yaşayan vatandaşlar ekstra önlemler alması gerekir."

Yumuşak zemin uyarısı

Japon uzman ayrıca, olası İstanbul depremi nedeniyle megakentin zemini kötü olan yerlerine dikkat çekti. Yumuşak zeminli yerleri sıralayan Moriwaki, "Atatürk Havalimanı Batı tarafta. Yani Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Yeşilköy. O bölge yumuşak. Ama yine de zeminde kazıklı sistem gibi iyileşme yaptıktan sonra bina yapılırsa sıkıntı olmaz. Anadolu yakası da Avrupa yakası da iki tarafta sert, iyi zeminse depremde fazla hasar olmuyor. Ama 99 depreminde Avcılar’da yıkılan bina çoktu. Çünkü yumuşak zemindi. Deprem dalgaları yavaş giderken yumuşak zemine gelince dalga çok oluyor" diye konuştu.
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