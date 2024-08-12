https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/iranli-turistler-vanda-boya-ve-su-festivali-duzenledi--1086748913.html
İranlı turistler Van'da Boya ve Su Festivali düzenledi
İranlı turistler Van'da Boya ve Su Festivali düzenledi
Sputnik Türkiye
İranlı turistlerin uğrak noktalarından olan Van'da 'Boya ve Su Festivali' yapıldı. İranlı turistlerin eğlenceleri kameralara yansıdı. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T11:18+0300
2024-08-12T11:18+0300
2024-08-12T11:18+0300
türkiye
iran
turist
yabancı turist
van
van gölü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0c/1086748757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f348eaefd140c001361bc478c8a455f.jpg
Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere bütün esnafa katkı sunuyor. Okulların tatil olması hasebiyle Van'a gelen İranlı turistler, turizm acenteleri tarafından düzenlenen ‘Boya ve Su Festivali'ne katıldı. Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde, boyaya bürünen İranlılar daha sonra Van Gölü'nün serin sularına kendilerine bıraktı.Van Gölü ve sahillerde yüzmeye gidiliyor Festivalle ilgili açıklamada bulunan turizmci Ebubekir Zirek, “Gevaş, şirin bir ilçemiz. Van'dan 40-50 kilometre uzak olsa dahi, Van'a gelen turistlerin Gevaş esnafına ve halkına katkı sunmaları için böyle bir girişimde bulunduk. Gevaş'ta günlük aktiviteler yapabilecek çok güzel sahiller var. Bu sahiller halkımız başta olmak üzere İran, Irak ve yerli turistlerin hizmetindir” dedi.İşletmede farklı festivaller düzenlediklerini aktaran Zirek, “Dönem dönem bu festivalleri yapıyoruz. Bu seferde İranlıların çok sevdiği boya ve su festivalini düzenledik. Günlük bazlı sürekli bu etkinlikleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.İranlılar ise Van'da olmaktan ve festivale katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231215/1078510482.html
türkiye
iran
van
van gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0c/1086748757_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5df242bbe55b53256dc0b63175fa7aeb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iran, turist, yabancı turist, van, van gölü
iran, turist, yabancı turist, van, van gölü
İranlı turistler Van'da Boya ve Su Festivali düzenledi
İranlı turistlerin uğrak noktalarından olan Van'da 'Boya ve Su Festivali' yapıldı. İranlı turistlerin eğlenceleri kameralara yansıdı.
Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere bütün esnafa katkı sunuyor. Okulların tatil olması hasebiyle Van'a gelen İranlı turistler, turizm acenteleri tarafından düzenlenen ‘Boya ve Su Festivali'ne katıldı. Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde, boyaya bürünen İranlılar daha sonra Van Gölü'nün serin sularına kendilerine bıraktı.
Van Gölü ve sahillerde yüzmeye gidiliyor
Festivalle ilgili açıklamada bulunan turizmci Ebubekir Zirek, “Gevaş, şirin bir ilçemiz. Van'dan 40-50 kilometre uzak olsa dahi, Van'a gelen turistlerin Gevaş esnafına ve halkına katkı sunmaları için böyle bir girişimde bulunduk. Gevaş'ta günlük aktiviteler yapabilecek çok güzel sahiller var. Bu sahiller halkımız başta olmak üzere İran, Irak ve yerli turistlerin hizmetindir” dedi.
İşletmede farklı festivaller düzenlediklerini aktaran Zirek, “Dönem dönem bu festivalleri yapıyoruz. Bu seferde İranlıların çok sevdiği boya ve su festivalini düzenledik. Günlük bazlı sürekli bu etkinlikleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
İranlılar ise Van'da olmaktan ve festivale katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler.