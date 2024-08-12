https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/iranli-turistler-vanda-boya-ve-su-festivali-duzenledi--1086748913.html

İranlı turistler Van'da Boya ve Su Festivali düzenledi

İranlı turistler Van'da Boya ve Su Festivali düzenledi

Sputnik Türkiye

İranlı turistlerin uğrak noktalarından olan Van'da 'Boya ve Su Festivali' yapıldı. İranlı turistlerin eğlenceleri kameralara yansıdı. 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T11:18+0300

2024-08-12T11:18+0300

2024-08-12T11:18+0300

türkiye

iran

turist

yabancı turist

van

van gölü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0c/1086748757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f348eaefd140c001361bc478c8a455f.jpg

Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere bütün esnafa katkı sunuyor. Okulların tatil olması hasebiyle Van'a gelen İranlı turistler, turizm acenteleri tarafından düzenlenen ‘Boya ve Su Festivali'ne katıldı. Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde, boyaya bürünen İranlılar daha sonra Van Gölü'nün serin sularına kendilerine bıraktı.Van Gölü ve sahillerde yüzmeye gidiliyor Festivalle ilgili açıklamada bulunan turizmci Ebubekir Zirek, “Gevaş, şirin bir ilçemiz. Van'dan 40-50 kilometre uzak olsa dahi, Van'a gelen turistlerin Gevaş esnafına ve halkına katkı sunmaları için böyle bir girişimde bulunduk. Gevaş'ta günlük aktiviteler yapabilecek çok güzel sahiller var. Bu sahiller halkımız başta olmak üzere İran, Irak ve yerli turistlerin hizmetindir” dedi.İşletmede farklı festivaller düzenlediklerini aktaran Zirek, “Dönem dönem bu festivalleri yapıyoruz. Bu seferde İranlıların çok sevdiği boya ve su festivalini düzenledik. Günlük bazlı sürekli bu etkinlikleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.İranlılar ise Van'da olmaktan ve festivale katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231215/1078510482.html

türkiye

iran

van

van gölü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, turist, yabancı turist, van, van gölü