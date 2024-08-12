https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/gazeteci-mustafa-hos-radyo-sputnikte-1086762915.html

Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik'te

Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik'te

Sputnik Türkiye

Deneyimli gazeteci Mustafa Hoş, 9 Eylül tarihinden itibaren hafta içi her gün 17:30-19:00 arası Radyo Sputnik’te 'Yol Arkadaşı' programıyla dinleyicilerle... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T18:00+0300

2024-08-12T18:00+0300

2024-08-12T18:00+0300

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Deneyimli gazeteci Mustafa Hoş, ‘Yol Arkadaşı' isimli programıyla Radyo Sputnik'te hafta içi her gün 17:30-19:00 saatleri arasında mikrofon başında olacak. Hoş programında, gazete manşetlerinden, günün önemli gelişmelerine, ekonomiye ve siyasete, pek çok alanda günün en önemli gelişmelerini perde arkasıyla birlikte dinleyicilere aktaracak.Mustafa Hoş kimdir? 40 yılı aşkın bir süredir gazetecilik yapan Mustafa Hoş, mesleğe Zonguldak’ta başladı. Zonguldak’ın yerel İnanış Gazetesi’nde ve Günaydın’da muhabirlik yapan Hoş, daha sonra İstanbul’da Star TV ve Kanal 6 televizyonlarında haber müdürü ve yayın koordinatörü olarak görev aldı, ardından genel yayın yönetmeni olarak göreve devam etti.Ünlü sunucu Metin Uca ile birlikte Günaydın Türkiye ve Pişti programlarına imza atan Mustafa Hoş, moderatör formatı ile yayın hayatına geçen haber kanalı 24'ün yayın yönetmenliğini yaptı.Hoş, 2010 yılında NTV Haber Genel Koordinatörlüğünü görevini üstlendi. NTV, dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in odasına baskın yapılması ve gözaltına alınmasını “Başsavcıya abluka” başlığı ile duyurunca Hoş, Fethullahçı Terör Örgütü'nün baskısı sonucu kanaldan istifa etmek zorunda kaldı.Usta gazeteci ve aynı zamanda yazar kimliğiyle “Zamanın Ruhuna Rağmen”, “Abluka”, “Bigboss” ve “Çığlık” kitaplarını yazan Mustafa Hoş, şimdi yeni yayın döneminde 'Yol Arkadaşı' programıyla Radyo Sputnik'te dinleyicileriyle buluşuyor.Radyo Sputnik hakkındaRadyo Sputnik, Rusya’nın resmi haber ajansı Sputnik’in Türkiye’deki partneri olarak çok sayıda deneyimli gazeteci ve programcıyı bünyesinde barındırıyor.Haftanın 7 günü ve günün 24 saati Türkçe yayın yapan radyo istasyonu Radyo Sputnik, 12 Şubat 2024’ten itibaren 7 bölgede tam 24 ilde dinleyiciyle buluşuyor. 60 milyon kişiye sesini ulaştıran Radyo Sputnik, ekonomiden siyasete, teknolojiden spora pek çok alanda önde gelen programcıları, haber kuşakları ve özel söyleşilerle dinleyicileriyle buluşuyor.Karasal yayının olmadığı kentlerde, radyo yayınları, Sputnik Haber Portalı’ndan da dinlenebiliyor.

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