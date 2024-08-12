https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/arac-muayene-istasyonlarinda-yeni-donem-mobil-muayene-basliyor-1086760210.html
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Mobil muayene başlıyor
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Mobil muayene başlıyor
Sputnik Türkiye
TÜVTÜRK, araç muayenesi sırasında yaşanan yoğunluk nedeni ile Türkiye genelinde mobil muayene istasyonlarını hizmete sunuyor. Araç sahipleri, muayene... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T15:42+0300
2024-08-12T15:42+0300
2024-08-12T15:43+0300
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TÜVTÜRK, yeni sisteme geçiş yapıyor. Türkiye’nin 77 ilinde mobil muayene istasyonlarını hizmete sokuyor.77 ilde mobil hizmet başlayacakMobil muayene istasyonları, Türkiye'nin 77 ilinde hizmet vermeye başlayacak. Egzoz emisyon ölçümünü farklı yetkili servislere devrederek muayene süreçlerini hızlandıran TÜVTÜRK, mobil muayene istasyonları ile birlikte sürücülerin işlerini daha da kolaylaştırmayı planlıyor. 2024 yılı bitmeden mobil istasyonların sayısının artırılması hedefleniyor.Hangi araçlar mobil muayene istasyonuna gidebilir?Mobil muayene istasyonlarında hava destekli hidrolik fren sistemine sahip olan TIR kamyonet dışındaki binek otomobiller, traktörler ve motosikletler için muayene işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, egzoz gazı emisyon ölçümleri de sadece sabit istasyonlar veya belirli yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/milyonluk-araclar-hurdaya-cikiyor-20-yildir-bekleyen-araba-var--1085881345.html
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araç muayene istasyonu, tüvtürk ücretleri, tüvtürk nerede, mobil istasyonlar, egzoz ölçümü, lpg kaçağı, muayene işlemleri, tüvtürk kredi kartı, araç muayene sırası,
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Mobil muayene başlıyor
15:42 12.08.2024 (güncellendi: 15:43 12.08.2024)
TÜVTÜRK, araç muayenesi sırasında yaşanan yoğunluk nedeni ile Türkiye genelinde mobil muayene istasyonlarını hizmete sunuyor. Araç sahipleri, muayene işlemlerini hızlı şekilde tamamlayacak. Yeni sistem zaman kazanılmasını sağlarken, muayene istasyonlarındaki yoğunluğu da önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.
TÜVTÜRK, yeni sisteme geçiş yapıyor. Türkiye’nin 77 ilinde mobil muayene istasyonlarını hizmete sokuyor.
77 ilde mobil hizmet başlayacak
Mobil muayene istasyonları, Türkiye'nin 77 ilinde hizmet vermeye başlayacak. Egzoz emisyon ölçümünü farklı yetkili servislere devrederek muayene süreçlerini hızlandıran TÜVTÜRK, mobil muayene istasyonları ile birlikte sürücülerin işlerini daha da kolaylaştırmayı planlıyor. 2024 yılı bitmeden mobil istasyonların sayısının artırılması hedefleniyor.
Hangi araçlar mobil muayene istasyonuna gidebilir?
Mobil muayene istasyonlarında hava destekli hidrolik fren sistemine sahip olan TIR kamyonet dışındaki binek otomobiller, traktörler ve motosikletler için muayene işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, egzoz gazı emisyon ölçümleri de sadece sabit istasyonlar veya belirli yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirilebilecek.