https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/arac-muayene-istasyonlarinda-yeni-donem-mobil-muayene-basliyor-1086760210.html

Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Mobil muayene başlıyor

Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Mobil muayene başlıyor

Sputnik Türkiye

TÜVTÜRK, araç muayenesi sırasında yaşanan yoğunluk nedeni ile Türkiye genelinde mobil muayene istasyonlarını hizmete sunuyor. Araç sahipleri, muayene... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T15:42+0300

2024-08-12T15:42+0300

2024-08-12T15:43+0300

türkiye

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araç muayene

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TÜVTÜRK, yeni sisteme geçiş yapıyor. Türkiye’nin 77 ilinde mobil muayene istasyonlarını hizmete sokuyor.77 ilde mobil hizmet başlayacakMobil muayene istasyonları, Türkiye'nin 77 ilinde hizmet vermeye başlayacak. Egzoz emisyon ölçümünü farklı yetkili servislere devrederek muayene süreçlerini hızlandıran TÜVTÜRK, mobil muayene istasyonları ile birlikte sürücülerin işlerini daha da kolaylaştırmayı planlıyor. 2024 yılı bitmeden mobil istasyonların sayısının artırılması hedefleniyor.Hangi araçlar mobil muayene istasyonuna gidebilir?Mobil muayene istasyonlarında hava destekli hidrolik fren sistemine sahip olan TIR kamyonet dışındaki binek otomobiller, traktörler ve motosikletler için muayene işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, egzoz gazı emisyon ölçümleri de sadece sabit istasyonlar veya belirli yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirilebilecek.

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