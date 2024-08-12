https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/ak-partide-myk-toplantisi-basladi-1086757693.html

AK Parti’de MYK toplantısı başladı

AK Parti’de MYK toplantısı başladı

Sputnik Türkiye

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. AK Parti Genel Merkezi'nde... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T14:19+0300

2024-08-12T14:19+0300

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politika

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ak parti myk toplantısı

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savaş

suriye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta düzenleyeceği 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı ele alınacak.AK Parti MYK toplantısında gündem maddeleriAK Parti MYK Toplantısı'nda, ekonomideki son durum ele alınacak. Toplantının ana gündem maddesi Gazze olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölge karışıklıkları ele alınacak.Can Atalay ve Osman Kavala konuşulacak mı?Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile Gezi davası tutuklusu Osman Kavala’nın durumunun toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.Türkiye'deki ekonomik iyileşme MYK toplantısındaTÜİK verilerinin açıklanması sonrası enflasyondaki düşüş MYK toplantısında ele alınacak.

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Sputnik Türkiye

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