https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/1086748231.html
‘171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya'
‘171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’de artan çocuk yoksulluğuna değindi. Aile Bakanlığı’nın verilerini aktaran Özgan... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T09:05+0300
2024-08-12T09:05+0300
2024-08-12T13:13+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
çocuk
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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‘171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya'
Sputnik Türkiye
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Türkiye’de derin yoksulluk her geçen gün artış gösterirken, yoksulluktan etkilenen çocuk sayısı da artıyor. Gazeteci Güçlü Özgan, Türkiye’deki çocuk yoksulluğunun yükselişini Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında aktardı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de ailesinin yanında bakılamayan çocuk sayısının 2028 yılında 230 bin olmasının beklendiğini söyleyen Özgan, şöyle konuştu:‘İşte size Türkiye gerçekliği…’Çocukların korunması ve güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
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Güçlü Özgan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
аудио, radyo, radyo, çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
аудио, radyo, radyo, çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
‘171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya'
09:05 12.08.2024 (güncellendi: 13:13 12.08.2024)
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’de artan çocuk yoksulluğuna değindi. Aile Bakanlığı’nın verilerini aktaran Özgan, “Bugün itibariyle 171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya. Çünkü aileler en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyorlar.” dedi.
Türkiye’de derin yoksulluk her geçen gün artış gösterirken, yoksulluktan etkilenen çocuk sayısı da artıyor. Gazeteci Güçlü Özgan, Türkiye’deki çocuk yoksulluğunun yükselişini Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında aktardı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de ailesinin yanında bakılamayan çocuk sayısının 2028 yılında 230 bin olmasının beklendiğini söyleyen Özgan, şöyle konuştu:
“AK Parti yetkilileri sosyal yardım sayısının ne kadar arttığını söylüyor. Oysa ki derin bir yoksulluk sürecinin içinden geçtiğimizin itirafı bu. Bugün itibariyle 171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya. Çünkü aileler en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyorlar.”
‘İşte size Türkiye gerçekliği…’
Çocukların korunması ve güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu rakamın geriye gitmesi gerekmez miydi? İşte asıl sorun burada ortaya çıkıyor. Türkiye’nin yüzde 25’i derin yoksullukla mücadele etmek zorunda. İşte size Türkiye gerçekliği.”