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‘171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya'

‘171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya'

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’de artan çocuk yoksulluğuna değindi. Aile Bakanlığı’nın verilerini aktaran Özgan... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T09:05+0300

2024-08-12T09:05+0300

2024-08-12T13:13+0300

yeri ve zamani

radyo

radyo

çocuk

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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‘171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya' Sputnik Türkiye Yeri ve Zamanı’nda bugünün konu başlıkları şu şekilde: Instagram yasağı neden uygulandı, neden kalktı?Kılıçdaroğlu’ndan Akşener eleştirisi‘Para sayma’ soruşturmasında CHP’lilere hapis istemiÇocuk yoksulluğunun önlenemez artışıİran’ın ABD seçimlerine müdahale tartışmasıParis Olimpiyatları’nda neden başarılı olamadık?

Türkiye’de derin yoksulluk her geçen gün artış gösterirken, yoksulluktan etkilenen çocuk sayısı da artıyor. Gazeteci Güçlü Özgan, Türkiye’deki çocuk yoksulluğunun yükselişini Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında aktardı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de ailesinin yanında bakılamayan çocuk sayısının 2028 yılında 230 bin olmasının beklendiğini söyleyen Özgan, şöyle konuştu:‘İşte size Türkiye gerçekliği…’Çocukların korunması ve güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Özgan, sözlerine şöyle devam etti:

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2024

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Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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аудио, radyo, radyo, çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı