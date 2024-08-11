Yeni yönetmelik hazırlanıyor: Kesimhanelere zorunluluk geliyor

"2011'de yürürlüğe giren Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler yapmak üzere başlattığımız çalışmaları tamamladık. Bazı gıda ürünlerinin üretiminden nakliyesine kadar bir çok düzenleme yapıyoruz. Buradaki amacımız tüketicimizin güvenli gıdaya ulaşması. Buradaki en önemli değişikliklerden birisi kesimhanelerle ilgili. Zaman zaman kesimhanelerde hiç tasvip etmediğimiz görüntülerle karşı karşıya kalıyorduk. Bunlar kabul edilebilir değil. Her ne kadar cezai işlem uygulansak da buradaki amacımız bunların hiç olmaması."