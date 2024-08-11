https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/yeni-yonetmelik-hazirlaniyor-kesimhanelere-zorunluluk-geliyor-1086721030.html
Yeni yönetmelik hazırlanıyor: Kesimhanelere zorunluluk geliyor
Yeni yönetmelik hazırlanıyor: Kesimhanelere zorunluluk geliyor
Sputnik Türkiye
Kesimhanelerle ilgili yeni yönetmelik taslağının hazırlandığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "Kesimhanelerde belirli noktalarda kamera sisteminin... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T11:01+0300
2024-08-11T11:01+0300
2024-08-11T11:01+0300
türkiye
kesimhane
kasap
yönetmelik
kamera
kamera görüntüleri
ibrahim yumaklı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hazırladıkları yeni yönetmelik taslağını duyurdu. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmelik Taslağı'na ilişkin yazılı açıklama yapan Bakan Yumaklı, düzenlemeyle birçok yeni uygulamanın hayata geçirileceğini aktardı.Yumaklı, kamuoyundan ve ilgililerden gelen görüşlerin değerlendirilerek yönetmeliğe son şeklinin verileceğini belirterek şu açıklamada bulundu:Bu konuda daha katı uygulamayı devreye alacaklarına dikkati çeken Yumaklı, "Düzenlemeyle, kesimhanelerde belirli noktalarda kamera sisteminin kurulmasını zorunlu hale getiriyoruz. Kesilen hayvanların gerektiğinde dijital takibinin yapılabilmesi için de gerekli altyapının oluşturulmasını öngörüyoruz. Gıda güvenilirliğinin sağlanması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/yerlikaya-haftalik-verileri-acikladi-seyahat-suresince-emniyet-kemeri-takmayi-ihmal-etmeyelim-1086719222.html
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kesimhanelere kamera zorunluluğu, kesimhane zorunluluk, kesimhane sistem
kesimhanelere kamera zorunluluğu, kesimhane zorunluluk, kesimhane sistem
Yeni yönetmelik hazırlanıyor: Kesimhanelere zorunluluk geliyor
Kesimhanelerle ilgili yeni yönetmelik taslağının hazırlandığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "Kesimhanelerde belirli noktalarda kamera sisteminin kurulmasını zorunlu hale getiriyoruz" açıklamasında bulundu. Yumaklı "Zaman zaman kesimhanelerde hiç tasvip etmediğimiz görüntülerle karşı karşıya kalıyorduk" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hazırladıkları yeni yönetmelik taslağını duyurdu.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmelik Taslağı'na ilişkin yazılı açıklama yapan Bakan Yumaklı, düzenlemeyle birçok yeni uygulamanın hayata geçirileceğini aktardı.
Yumaklı, kamuoyundan ve ilgililerden gelen görüşlerin değerlendirilerek yönetmeliğe son şeklinin verileceğini belirterek şu açıklamada bulundu:
"2011'de yürürlüğe giren Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler yapmak üzere başlattığımız çalışmaları tamamladık. Bazı gıda ürünlerinin üretiminden nakliyesine kadar bir çok düzenleme yapıyoruz. Buradaki amacımız tüketicimizin güvenli gıdaya ulaşması. Buradaki en önemli değişikliklerden birisi kesimhanelerle ilgili. Zaman zaman kesimhanelerde hiç tasvip etmediğimiz görüntülerle karşı karşıya kalıyorduk. Bunlar kabul edilebilir değil. Her ne kadar cezai işlem uygulansak da buradaki amacımız bunların hiç olmaması."
Bu konuda daha katı uygulamayı devreye alacaklarına dikkati çeken Yumaklı, "Düzenlemeyle, kesimhanelerde belirli noktalarda kamera sisteminin kurulmasını zorunlu hale getiriyoruz. Kesilen hayvanların gerektiğinde dijital takibinin yapılabilmesi için de gerekli altyapının oluşturulmasını öngörüyoruz. Gıda güvenilirliğinin sağlanması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.