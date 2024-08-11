https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/rus-kamu-denetcisi-moskalkova-ukraynanin-kursk-bolgesine-saldirisinin-ardindan-bmye-basvurdu-1086721154.html
Rus kamu denetçisi Moskalkova, Ukrayna’nın Kursk bölgesine saldırısının ardından BM’ye başvurdu
Rus kamu denetçisi Moskalkova, Ukrayna’nın Kursk bölgesine saldırısının ardından BM’ye başvurdu
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T11:04+0300
2024-08-11T11:04+0300
2024-08-11T11:04+0300
dünya
rusya
tatyana moskalkova
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
kursk bölgesi
saldırı
birleşmiş milletler (bm)
bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr)
kınama
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Moskalkova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesine yönelik saldırısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne Kiev'in terör saldırılarını kınaması talebi ile başvurduğunu bildirdi.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesine düzenlediği barbarca saldırı sonucunda binlerce sivil yaralandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne, Ukrayna’nın terörizmini kınaması ve ağır kitlesel insan hakları ihlallerini önlemeye yönelik önlem alması talebiyle çağrıda bulunuldum” ifadelerine yer verildi.Bölge insan hakları yetkililerinin yerel makamlarla birlikte Kursk bölgesi sakinlerinin geldiği geçici barınma merkezlerinde çalıştığını kaydeden Moskalkova, kendi ofisinin ise bu kişilere insani yardım sağlama faaliyetlerine katıldığının altını çizdi.Moskalkova, “Verdiğimiz bilgilerin, öğrendiğimiz kadarıyla eylül ayında yayınlanmak üzere hazırlanan BM OHCHR (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği) insan hakları ihlalleri raporuna da yansıtılmasını umarım” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230906/rus-kamu-denetcisi-moskalkova-letonyanin-ruslari-sinir-disi-etme-planini-bmne-sikayet-edecek-1075250882.html
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rusya, tatyana moskalkova, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kursk bölgesi, saldırı, birleşmiş milletler (bm), bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr), kınama, başvuru
rusya, tatyana moskalkova, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kursk bölgesi, saldırı, birleşmiş milletler (bm), bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr), kınama, başvuru
Rus kamu denetçisi Moskalkova, Ukrayna’nın Kursk bölgesine saldırısının ardından BM’ye başvurdu
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne saldırıyı kınaması talebi ile başvurdu.
Moskalkova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesine yönelik saldırısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne Kiev'in terör saldırılarını kınaması talebi ile başvurduğunu bildirdi.
Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesine düzenlediği barbarca saldırı sonucunda binlerce sivil yaralandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne, Ukrayna’nın terörizmini kınaması ve ağır kitlesel insan hakları ihlallerini önlemeye yönelik önlem alması talebiyle çağrıda bulunuldum” ifadelerine yer verildi.
Bölge insan hakları yetkililerinin yerel makamlarla birlikte Kursk bölgesi sakinlerinin geldiği geçici barınma merkezlerinde çalıştığını kaydeden Moskalkova, kendi ofisinin ise bu kişilere insani yardım sağlama faaliyetlerine katıldığının altını çizdi.
Moskalkova, “Verdiğimiz bilgilerin, öğrendiğimiz kadarıyla eylül ayında yayınlanmak üzere hazırlanan BM OHCHR (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği) insan hakları ihlalleri raporuna da yansıtılmasını umarım” ifadelerini kullandı.