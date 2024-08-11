https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/rus-kamu-denetcisi-moskalkova-ukraynanin-kursk-bolgesine-saldirisinin-ardindan-bmye-basvurdu-1086721154.html

Rus kamu denetçisi Moskalkova, Ukrayna’nın Kursk bölgesine saldırısının ardından BM’ye başvurdu

Rus kamu denetçisi Moskalkova, Ukrayna’nın Kursk bölgesine saldırısının ardından BM’ye başvurdu

Sputnik Türkiye

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T11:04+0300

2024-08-11T11:04+0300

2024-08-11T11:04+0300

dünya

rusya

tatyana moskalkova

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna ordusu

kursk bölgesi

saldırı

birleşmiş milletler (bm)

bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr)

kınama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086720876_0:28:721:434_1920x0_80_0_0_d3996492fcad7f9c4d81dc7fe1cca40c.png

Moskalkova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesine yönelik saldırısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne Kiev'in terör saldırılarını kınaması talebi ile başvurduğunu bildirdi.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesine düzenlediği barbarca saldırı sonucunda binlerce sivil yaralandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne, Ukrayna’nın terörizmini kınaması ve ağır kitlesel insan hakları ihlallerini önlemeye yönelik önlem alması talebiyle çağrıda bulunuldum” ifadelerine yer verildi.Bölge insan hakları yetkililerinin yerel makamlarla birlikte Kursk bölgesi sakinlerinin geldiği geçici barınma merkezlerinde çalıştığını kaydeden Moskalkova, kendi ofisinin ise bu kişilere insani yardım sağlama faaliyetlerine katıldığının altını çizdi.Moskalkova, “Verdiğimiz bilgilerin, öğrendiğimiz kadarıyla eylül ayında yayınlanmak üzere hazırlanan BM OHCHR (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği) insan hakları ihlalleri raporuna da yansıtılmasını umarım” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230906/rus-kamu-denetcisi-moskalkova-letonyanin-ruslari-sinir-disi-etme-planini-bmne-sikayet-edecek-1075250882.html

rusya

kursk bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, tatyana moskalkova, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kursk bölgesi, saldırı, birleşmiş milletler (bm), bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr), kınama, başvuru