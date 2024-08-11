https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/replikasin-solisti-gokce-akcelik-hayatini-kaybetti-1086735356.html
Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti
Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Replikas grubunun solisti Gökçe Akçelik yaşamını yitirdi. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T20:14+0300
2024-08-11T20:14+0300
2024-08-11T20:14+0300
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Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti 47 yaşındaki Gökçe Akçelik yaşamını yitirdi.Replikas solisti hayatını kaybettiGrubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gökçe'mizi yarın (12.08.2024) öğle namazını müteakip Karacaahmet Şehitlik Camii'nden uğurluyoruz" ifadelerine yer verildi. Gökçe Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.Gökçe Akçelik kimdir?1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kurulan Replikas grubu, 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın da katılımıyla genişledi. 2005'te Yalçınkaya'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla grup bugünkü halini aldı.Köledoyuran, Dadaruhi, Avaz, Zerre ve Biz Burada Yok İken gibi albümlerle tanına Replikas, Türk rock müziğinin önemli grupları arasına girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/sanatci-kenan-isik-icin-akmde-toren-duzenlendi-toplumun-her-kesimi-tarafindan-sevilen-biriydi-1086335712.html
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Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti
Replikas grubunun solisti Gökçe Akçelik yaşamını yitirdi.
Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti 47 yaşındaki Gökçe Akçelik yaşamını yitirdi.
Replikas solisti hayatını kaybetti
Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gökçe'mizi yarın (12.08.2024) öğle namazını müteakip Karacaahmet Şehitlik Camii'nden uğurluyoruz" ifadelerine yer verildi. Gökçe Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.
1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kurulan Replikas grubu, 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın da katılımıyla genişledi. 2005'te Yalçınkaya'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla grup bugünkü halini aldı.
Köledoyuran, Dadaruhi, Avaz, Zerre ve Biz Burada Yok İken gibi albümlerle tanına Replikas, Türk rock müziğinin önemli grupları arasına girdi.