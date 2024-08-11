https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/replikasin-solisti-gokce-akcelik-hayatini-kaybetti-1086735356.html

Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti

Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Replikas grubunun solisti Gökçe Akçelik yaşamını yitirdi. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

replikas

gökçe akçelik

ölüm

rock

rock

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Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti 47 yaşındaki Gökçe Akçelik yaşamını yitirdi.Replikas solisti hayatını kaybettiGrubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gökçe'mizi yarın (12.08.2024) öğle namazını müteakip Karacaahmet Şehitlik Camii'nden uğurluyoruz" ifadelerine yer verildi. Gökçe Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.Gökçe Akçelik kimdir?1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kurulan Replikas grubu, 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın da katılımıyla genişledi. 2005'te Yalçınkaya'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla grup bugünkü halini aldı.Köledoyuran, Dadaruhi, Avaz, Zerre ve Biz Burada Yok İken gibi albümlerle tanına Replikas, Türk rock müziğinin önemli grupları arasına girdi.

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