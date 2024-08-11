https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/manisada-her-kadin-guzeldir-slogani-ile-halka-ucretsiz-kuafor-hizmeti-veriliyor--1086727865.html
Manisa'da 'Her kadın güzeldir' sloganı ile kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti veriliyor
Manisa'da 'Her kadın güzeldir' sloganı ile kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti veriliyor
Sputnik Türkiye
Manisa'da Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban’ın öncülüğünde başlatılan 'Her Kadın Güzeldir Projesi', farklı mahallelerde devam... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T16:20+0300
2024-08-11T16:20+0300
2024-08-11T16:27+0300
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manisa
kuaför
hizmet
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Yunusemre’de yaşayan kadınların kişisel ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen 'Her Kadın Güzeldir' projesi sürüyor. Proje kapsamında 4 mahallede yaşayan kadınlara kuaförlük hizmeti verildi. Kadınlar projeden memnuniyetini dile getirerek Yunusemre Belediyesi’ne, Başkan Balaban ile eşi Serap Balaban’a teşekkür etti. Kuaförlük hizmetine ulaşmakta güçlük çeken kadınlar için gerçekleştirilen proje kapsamında her hafta ilçenin belirli mahallelerinde kuaförlük hizmeti verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/izmirin-ikinci-efesi-olacak-kazi-devam-ediyor-antik-cagin-en-buyuk-tiyatrolarindan-biri-bulundu-1086724020.html
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manisa, kuaför, hizmet
Manisa'da 'Her kadın güzeldir' sloganı ile kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti veriliyor
16:20 11.08.2024 (güncellendi: 16:27 11.08.2024)
Manisa'da Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban’ın öncülüğünde başlatılan 'Her Kadın Güzeldir Projesi', farklı mahallelerde devam ediyor.
Yunusemre’de yaşayan kadınların kişisel ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen 'Her Kadın Güzeldir' projesi sürüyor.
Proje kapsamında 4 mahallede yaşayan kadınlara kuaförlük hizmeti verildi. Kadınlar projeden memnuniyetini dile getirerek Yunusemre Belediyesi’ne, Başkan Balaban ile eşi Serap Balaban’a teşekkür etti.
Kuaförlük hizmetine ulaşmakta güçlük çeken kadınlar için gerçekleştirilen proje kapsamında her hafta ilçenin belirli mahallelerinde kuaförlük hizmeti verilecek.