https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/disisleri-bakanligindan-hirvatistanda-kacirilan-turk-vatandasi-hakkinda-aciklama-1086731783.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, kaçırılan Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmekte olduğunu açıkladı. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T17:40+0300

2024-08-11T17:40+0300

2024-08-11T17:40+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

türkiye dışişleri bakanlığı

türk

hırvatistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/1f/1042756585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a96a820abb9c86ee09cab58e79606a5f.jpg

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna üzerinden Türkiye'ye dönüşünün sağlanmakta olduğunu bildirdi.Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:Bakanlık yetkilileri, Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair gelen bilgilerin ardından dün Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/turkiye-icin-kritik-iki-tarih-2050-ve-2100-genc-nufus-verileri-alarm-veriyor-1086731109.html

türkiye

hırvatistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, türk, hırvatistan