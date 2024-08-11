https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/disisleri-bakanligindan-hirvatistanda-kacirilan-turk-vatandasi-hakkinda-aciklama-1086731783.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, kaçırılan Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmekte olduğunu açıkladı. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T17:40+0300
2024-08-11T17:40+0300
2024-08-11T17:40+0300
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türkiye dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna üzerinden Türkiye'ye dönüşünün sağlanmakta olduğunu bildirdi.Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:Bakanlık yetkilileri, Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair gelen bilgilerin ardından dün Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/turkiye-icin-kritik-iki-tarih-2050-ve-2100-genc-nufus-verileri-alarm-veriyor-1086731109.html
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dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, türk, hırvatistan
dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, türk, hırvatistan
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı, kaçırılan Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmekte olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna üzerinden Türkiye'ye dönüşünün sağlanmakta olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır."
Bakanlık yetkilileri, Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair gelen bilgilerin ardından dün Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmişti.