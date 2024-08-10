https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/turkiyenin-en-gozde-turizm-merkezi-bodrumda-su-krizi-yasaniyor-baraj-seviyesi-kritik-esigi-asti--1086704180.html
Türkiye'nin en gözde turizm merkezi Bodrum'da su krizi yaşanıyor: Baraj seviyesi kritik eşiği aştı
Türkiye'nin en gözde turizm merkezi Bodrum'da su krizi yaşanıyor: Baraj seviyesi kritik eşiği aştı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum, tarihinin en ciddi su krizlerinden biriyle karşı karşıya. Kenti besleyen barajlardan biri olan Mumcular Barajı'ndaki su... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T15:44+0300
2024-08-10T15:44+0300
2024-08-10T15:44+0300
türkiye
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kuraklık
baraj gölü
bodrum
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Dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlayan Bodrum'da yaşanan su krizi, turizm sezonunun zirve yaptığı bir dönemde büyük endişe oluşturuyor. Su seviyesi yüzde 12'ye düşen Mumcular Barajı'nın kapanmasının ardından, Bodrum'un su ihtiyacı Geyik Barajı ve yer altı su kaynaklarından karşılanmaya çalışılıyor. Ancak Geyik Barajı'nda da durum parlak görünmezken su seviyesi hızla azalarak yüzde 31'e kadar geriledi. Bölgede su kesintileri yaşanıyorBu durum, Bodrum'un çeşitli bölgelerinde su kesintilerinin yaşanmasına neden oldu.Özellikle yarımadanın yüksek kotlarında yer alan Gürece, Bitez ve Çırkan gibi mahalleler, bu kesintilerden en çok etkilenen yerler oldu. Suların akmadığı bu bölgelerde, insanlar günlük yaşamlarını sürdürebilmek için çareyi su depolarını doldurmakta buldu. Bodrum Belediyesi, halkın mağduriyetini en aza indirmek amacıyla hızlı bir şekilde su tankerleriyle kesinti yaşayan mahallelere su taşımaya başladı.25 gündür su sıkıntısı çekiliyorBelediye ekipleri, su taleplerine yetişebilmek için yoğun bir çaba harcarken, insanlar ise kesintilerin bir an önce sona ermesi için yetkililerden acil ve kalıcı çözümler bekliyor.Krizin ortasında kalan Bodrumlular, sıcak yaz günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için tankerlerle gelen suya bağımlı hale geldi. Yaklaşık 25 gündür su sıkıntısı çektiğini belirten bir vatandaş ise, sadece zorunlu ihtiyaçlarını giderebildiklerini onun haricinde temizlik yapamadıklarını belirterek zor durumda kaldıklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/egenin-en-buyuk-nehirlerinden-buyuk-menderes-ciddi-kuraklikla-karsi-karsiya-tarim-tehlikede-1086487559.html
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muğla, kuraklık, baraj gölü, bodrum, tatil
muğla, kuraklık, baraj gölü, bodrum, tatil
Türkiye'nin en gözde turizm merkezi Bodrum'da su krizi yaşanıyor: Baraj seviyesi kritik eşiği aştı
Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum, tarihinin en ciddi su krizlerinden biriyle karşı karşıya. Kenti besleyen barajlardan biri olan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 12'ye düşerken, bu kritik eşik barajın tamamen kapatılmasına yol açtı. Barajın ölü hacme inmesi, Bodrum'un su altyapısına ciddi bir darbe vurdu.
Dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlayan Bodrum'da yaşanan su krizi, turizm sezonunun zirve yaptığı bir dönemde büyük endişe oluşturuyor. Su seviyesi yüzde 12'ye düşen Mumcular Barajı'nın kapanmasının ardından, Bodrum'un su ihtiyacı Geyik Barajı ve yer altı su kaynaklarından karşılanmaya çalışılıyor. Ancak Geyik Barajı'nda da durum parlak görünmezken su seviyesi hızla azalarak yüzde 31'e kadar geriledi.
Bölgede su kesintileri yaşanıyor
Bu durum, Bodrum'un çeşitli bölgelerinde su kesintilerinin yaşanmasına neden oldu.
Özellikle yarımadanın yüksek kotlarında yer alan Gürece, Bitez ve Çırkan gibi mahalleler, bu kesintilerden en çok etkilenen yerler oldu. Suların akmadığı bu bölgelerde, insanlar günlük yaşamlarını sürdürebilmek için çareyi su depolarını doldurmakta buldu.
Bodrum Belediyesi, halkın mağduriyetini en aza indirmek amacıyla hızlı bir şekilde su tankerleriyle kesinti yaşayan mahallelere su taşımaya başladı.
25 gündür su sıkıntısı çekiliyor
Belediye ekipleri, su taleplerine yetişebilmek için yoğun bir çaba harcarken, insanlar ise kesintilerin bir an önce sona ermesi için yetkililerden acil ve kalıcı çözümler bekliyor.
Krizin ortasında kalan Bodrumlular, sıcak yaz günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için tankerlerle gelen suya bağımlı hale geldi.
Yaklaşık 25 gündür su sıkıntısı çektiğini belirten bir vatandaş ise, sadece zorunlu ihtiyaçlarını giderebildiklerini onun haricinde temizlik yapamadıklarını belirterek zor durumda kaldıklarını belirtti.