https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/turkiyenin-en-gozde-turizm-merkezi-bodrumda-su-krizi-yasaniyor-baraj-seviyesi-kritik-esigi-asti--1086704180.html

Türkiye'nin en gözde turizm merkezi Bodrum'da su krizi yaşanıyor: Baraj seviyesi kritik eşiği aştı

Türkiye'nin en gözde turizm merkezi Bodrum'da su krizi yaşanıyor: Baraj seviyesi kritik eşiği aştı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum, tarihinin en ciddi su krizlerinden biriyle karşı karşıya. Kenti besleyen barajlardan biri olan Mumcular Barajı'ndaki su... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T15:44+0300

2024-08-10T15:44+0300

2024-08-10T15:44+0300

türkiye

muğla

kuraklık

baraj gölü

bodrum

tatil

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Dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlayan Bodrum'da yaşanan su krizi, turizm sezonunun zirve yaptığı bir dönemde büyük endişe oluşturuyor. Su seviyesi yüzde 12'ye düşen Mumcular Barajı'nın kapanmasının ardından, Bodrum'un su ihtiyacı Geyik Barajı ve yer altı su kaynaklarından karşılanmaya çalışılıyor. Ancak Geyik Barajı'nda da durum parlak görünmezken su seviyesi hızla azalarak yüzde 31'e kadar geriledi. Bölgede su kesintileri yaşanıyorBu durum, Bodrum'un çeşitli bölgelerinde su kesintilerinin yaşanmasına neden oldu.Özellikle yarımadanın yüksek kotlarında yer alan Gürece, Bitez ve Çırkan gibi mahalleler, bu kesintilerden en çok etkilenen yerler oldu. Suların akmadığı bu bölgelerde, insanlar günlük yaşamlarını sürdürebilmek için çareyi su depolarını doldurmakta buldu. Bodrum Belediyesi, halkın mağduriyetini en aza indirmek amacıyla hızlı bir şekilde su tankerleriyle kesinti yaşayan mahallelere su taşımaya başladı.25 gündür su sıkıntısı çekiliyorBelediye ekipleri, su taleplerine yetişebilmek için yoğun bir çaba harcarken, insanlar ise kesintilerin bir an önce sona ermesi için yetkililerden acil ve kalıcı çözümler bekliyor.Krizin ortasında kalan Bodrumlular, sıcak yaz günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için tankerlerle gelen suya bağımlı hale geldi. Yaklaşık 25 gündür su sıkıntısı çektiğini belirten bir vatandaş ise, sadece zorunlu ihtiyaçlarını giderebildiklerini onun haricinde temizlik yapamadıklarını belirterek zor durumda kaldıklarını belirtti.

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