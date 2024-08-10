https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/tse-dondurmanin-kalite-standardini-guncelledi-meyve-iceriklerindeki-oranlar-degisti-1086705272.html

TSE, dondurmanın kalite standardını güncelledi: Meyve içeriklerindeki oranlar değişti

TSE, dondurmanın kalite standardını güncelledi: Meyve içeriklerindeki oranlar değişti

Sputnik Türkiye

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), dondurmanın kalite standartlarını güncelleyerek içindeki meyve oranlarını yeniden düzenlendi. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T14:22+0300

2024-08-10T14:22+0300

2024-08-10T14:23+0300

türkiye

dondurma

tse

türk standartları enstitüsü (tse)

meyve

ambalaj

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Dondurmanın kalitesini belirleyen TS 4265 standardı, yeniden düzenlendi. Yeni standardın, ürünün kalitesini ve güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı değişiklikler içeriyor. TSE'den edinilen bilgide, dondurmanın içindeki normal meyve oranının en az yüzde 15'i tropik ve asitli meyvelerin yüzde 10'u sert kabuklu, meyvelerin ise yüzde 5 olması gerektiği belirtildi. Dondurmanın kendine has renk, koku ve tatta olması gerektiği kaydedilirken, hacim genişlemesi yüzde 100 ile sınırlandırıldı. Bu kriterlerin, tüketici memnuniyetini ve ürün kalitesini garanti altına almayı hedeflendiği bildirildi.Ambalajlama ve muhafaza önemliBilgide, dondurman ambalajının ürünün özelliğini bozmayacak ve mevzuata uygun olması gerektiği ifade edildi. Ambalaj üzerinde bulunan firma bilgileri, standart numarası ve son tüketim tarihi gibi bilgiler bulunduğu aktarılan bilgide, dondurmanın eksi 18 derecede de saklanması ve korunma zorunluluğu hatırlatıldı.Meyve içeriklerinde yeni oranlarDondurmanın içindeki meyve oranlarının da yeniden düzenlendiği işaret edilen bilgide, “Normal meyve oranı en az yüzde 15, tropik ve asitli meyveler yüzde 10, sert kabuklu meyveler ise yüzde 5 olmalıdır. Kakao ve vanilya gibi diğer bileşenlerin oranlarına ilişkin sınırlama getirilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

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dondurma, tse, türk standartları enstitüsü (tse), meyve, ambalaj