https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/sener-sene-sahne-sirasinda-saldiri-cam-siseler-firlatildi-oyuna-ara-verildi-1086698923.html
Şener Şen’in oyununa saldırı: Cam şişeler fırlatıldı, seyirciler panik yaşadı
Şener Şen’in oyununa saldırı: Cam şişeler fırlatıldı, seyirciler panik yaşadı
Sputnik Türkiye
Şener Şen'in 'Zengin Mutfağı' oyunu sırasında dışarıdan cam şişeler fırlatıldı, tiyatroya kısa bir süreliğine ara verildi. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T10:59+0300
2024-08-10T10:59+0300
2024-08-10T11:01+0300
türkiye
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Şener Şen'in 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergilediği sırada izleyicilere dışardan cam şişeler fırlatıldı. Panik nedeniyle oyuna kısa ara verildi.İddiaya göre bir grup önce alan dışından bağırıp çağırma ardından duvar arkasından izleyicilere cam şişeler fırlattı. Panik ve çığlıkların yaşandığı olayda gruba müdahale ardından oyun tamamlandı. Eski Adalet Bakanı Abdulmahit Gül ve eşinin de tiyatro gösterisini izleyenler arasında olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/sener-sen-kayhan-yildizoglunun-cenazesinde-sinirlendi-ya-gidin-yahu-1081605145.html
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Şener Şen’in oyununa saldırı: Cam şişeler fırlatıldı, seyirciler panik yaşadı
10:59 10.08.2024 (güncellendi: 11:01 10.08.2024)
Şener Şen'in 'Zengin Mutfağı' oyunu sırasında dışarıdan cam şişeler fırlatıldı, tiyatroya kısa bir süreliğine ara verildi.
Şener Şen'in 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergilediği sırada izleyicilere dışardan cam şişeler fırlatıldı. Panik nedeniyle oyuna kısa ara verildi.
İddiaya göre bir grup önce alan dışından bağırıp çağırma ardından duvar arkasından izleyicilere cam şişeler fırlattı. Panik ve çığlıkların yaşandığı olayda gruba müdahale ardından oyun tamamlandı.
Eski Adalet Bakanı Abdulmahit Gül ve eşinin de tiyatro gösterisini izleyenler arasında olduğu öğrenildi.