https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/sener-sene-sahne-sirasinda-saldiri-cam-siseler-firlatildi-oyuna-ara-verildi-1086698923.html

Şener Şen’in oyununa saldırı: Cam şişeler fırlatıldı, seyirciler panik yaşadı

Şener Şen’in oyununa saldırı: Cam şişeler fırlatıldı, seyirciler panik yaşadı

Sputnik Türkiye

Şener Şen'in 'Zengin Mutfağı' oyunu sırasında dışarıdan cam şişeler fırlatıldı, tiyatroya kısa bir süreliğine ara verildi. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T10:59+0300

2024-08-10T10:59+0300

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türkiye

şener şen

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Şener Şen'in 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergilediği sırada izleyicilere dışardan cam şişeler fırlatıldı. Panik nedeniyle oyuna kısa ara verildi.İddiaya göre bir grup önce alan dışından bağırıp çağırma ardından duvar arkasından izleyicilere cam şişeler fırlattı. Panik ve çığlıkların yaşandığı olayda gruba müdahale ardından oyun tamamlandı. Eski Adalet Bakanı Abdulmahit Gül ve eşinin de tiyatro gösterisini izleyenler arasında olduğu öğrenildi.

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