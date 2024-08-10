https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/disisleri-bakanligindan-hirvatistanda-kacirilan-turk-vatandasi-ile-ilgili-aciklama-1086712009.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı ile ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldüğünü bildirerek, "Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T19:43+0300

2024-08-10T19:43+0300

2024-08-10T19:44+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

hırvatistan

muhammed çolak

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Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına ilişkin bilgi üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu.Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:Sosyal medyada, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231228/bulgaristan-basbakani-denkov-schengene-katilim-icin-avusturya-ile-anlasma-saglandi-1079149460.html

türkiye

hırvatistan

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dışişleri bakanlığı, hırvatistan, muhammed çolak