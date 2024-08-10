https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/disisleri-bakanligindan-hirvatistanda-kacirilan-turk-vatandasi-ile-ilgili-aciklama-1086712009.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı ile ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı ile ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldüğünü bildirerek, "Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T19:43+0300
2024-08-10T19:43+0300
2024-08-10T19:44+0300
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dışişleri bakanlığı
hırvatistan
muhammed çolak
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Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına ilişkin bilgi üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu.Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:Sosyal medyada, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231228/bulgaristan-basbakani-denkov-schengene-katilim-icin-avusturya-ile-anlasma-saglandi-1079149460.html
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dışişleri bakanlığı, hırvatistan, muhammed çolak
dışişleri bakanlığı, hırvatistan, muhammed çolak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı ile ilgili açıklama
19:43 10.08.2024 (güncellendi: 19:44 10.08.2024)
Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldüğünü bildirerek, "Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına ilişkin bilgi üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu.
Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."
Sosyal medyada, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme gelmişti.