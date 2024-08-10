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Yeniçağa Gölü alg patlaması nedeniyle renk değiştirdi

Yeniçağa Gölü alg patlaması nedeniyle renk değiştirdi

Sputnik Türkiye

Bolu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün büyük kısmı, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görünüme büründü. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

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bolu

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göl

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fotoğraf

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Çağlar, özellikle kuş gözlemi yapmak isteyen doğaseverlerin Yeniçağa Gölü'nü sık sık ziyaret ettiğini anlatarak, "Gölümüz senede bir sefer renk değiştirir. Doğal bir şeydir bu, şu anda turkuaz ve yeşil renklere büründü. Yeniçağ Gölü doğanın bize de lütfettiği, Allah'ın bize lütfettiği güzel bir alan. Onun için burayı görmeyenleri davet ediyorum. Gelsinler, buradaki güzellikleri, temiz havayı, güzel orman havasını, gölümüzün havasını solusunlar diyorum" dedi.

bolu

yeniçağa

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