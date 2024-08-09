https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/zorunlu-trafik-sigortasinda-eylul-ayi-azami-prim-artis-orani-belli-oldu-1086689472.html

Zorunlu trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

Zorunlu trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı yüzde 2 oldu. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T20:20+0300

2024-08-09T20:20+0300

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türkiye

trafik

trafik sigortası

sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında eylül ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 2 olarak belirledi.SEDDK, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.Genelgede "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı ağustos ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı eylül ayı için yüzde 2 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.Uygulama, 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

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trafik, trafik sigortası, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)