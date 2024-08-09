https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/tekrar-gundeme-geldi-oceangate-denizaltini-kullanan-pilotun-ailesinden-sirkete-dava--1086676710.html

Tekrar gündeme geldi: OceanGate denizaltısını kullanan pilotun ailesinden şirkete dava açıldı

Tekrar gündeme geldi: OceanGate denizaltısını kullanan pilotun ailesinden şirkete dava açıldı

Sputnik Türkiye

Geçen yıllarda Titanik gemisini görmek için Oceangate denizaltısı ile kaybolan 5 kişiden denizaltı pilotunun ailesi, şirkete 'tehlikeler hakkında şeffaf... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T13:54+0300

2024-08-09T13:54+0300

2024-08-09T13:56+0300

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oceangate

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titanik

şirket

dava

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Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet’in ailesi, OceanGate şirketine karşı ihmalkarlık suçlamasıyla 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.Aile, Haziran 2023’te Titanik’in enkazını incelemek için düzenlenen turistik dalışta denizaltının patlayarak batması sonucu Nargeolet dahil beş kişinin ölümünden şirketi sorumlu tutuyor. Ailenin avukatları, OceanGate kurucusu Stockton Rush’ın, mürettebat ve yolculara potansiyel tehlikeler hakkında şeffaf davranmadığını iddia ediyor. Kazada, diğer yolcular arasında İngiliz milyarder Hamish Harding ve Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud da bulunuyordu.OceanGate isimli şirkete ait olan yaklaşık 6,5 metre boyutundaki Titan isimli denizaltı 18 Haziran 2023'te Titanik'in enkazını gözlemlemek için Atlantik Okyanusu'na dalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230708/oceangate-ceosunun-titan-hakkindaki-urpertici-yorumlari-ortaya-cikti-1073306818.html

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oceangate , fransa, titanik, şirket, dava