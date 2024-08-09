https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/lubnan-ekonomi-bakani-salam-israille-savas-ulkeyi-tas-devrine-geri-goturebilir-1086684103.html

Lübnan Ekonomi Bakanı Salam: İsrail’le savaş ülkeyi taş devrine geri götürebilir

Lübnan Ekonomi Bakanı Salam: İsrail’le savaş ülkeyi taş devrine geri götürebilir

Sputnik Türkiye

Lübnan'daki ekonomik durum çok kırılgan ve tehlikeli bir hal aldığını söyleyen Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam, savaşın ülkeyi taş devrine geri... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T16:27+0300

2024-08-09T16:27+0300

2024-08-09T16:32+0300

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lübnan

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savaş

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bankacılık

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Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam, Sputnik’e açıklamasında, İsrail’le büyük savaş tehdidi bağlamında ülkedeki durumu şöyle değerlendirdi:Savaşın, var olan krizi daha da derinleştirdiğini ve artık ekonomik büyümeden ya da üretim sektörlerinde refahtan söz etmenin mümkün olmadığını kaydeden Salam, “Sadece İsrail’in yaktığı binlerce tarım arazisi ve toprağın onarımı bile devlete milyarlarca dolara mal olacak. Turizm sektörü, birçok insanın Lübnan'a seyahat etmekten kaçınması nedeniyle sezonun en yoğun döneminde ciddi ve süresiz bir düşüş yaşadı. Ayrıca işgücü yurtdışına kaçtı, ülke içinde iş imkanı yok” ifadesini kullandı.Lübnan'ın bu duruma bir aydan fazla dayanabileceğini söyleyenlerin cehaletlerini ortaya koyduğunu dile getiren Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:Lübnan'da sadece üç ay yetecek kadar gıda rezervi olduğunu ve eğer hava ve deniz limanları vurulur ve Lübnan abluka altına alınırsa bu durumun vatandaşları gıdadan mahrum bırakacağını kaydeden Salam, "Bakanlığın olası bir savaşa karşı Lübnanlıların hayatta kalmasına yardımcı olabilecek bir planı var ancak bunun için uluslararası finansmana ihtiyaç var” diye ekledi.

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lübnan, israil, savaş, abluka, ekonomi, felç, turizm, bankacılık