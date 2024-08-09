https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/lubnan-ekonomi-bakani-salam-israille-savas-ulkeyi-tas-devrine-geri-goturebilir-1086684103.html
Lübnan Ekonomi Bakanı Salam: İsrail’le savaş ülkeyi taş devrine geri götürebilir
Lübnan Ekonomi Bakanı Salam: İsrail’le savaş ülkeyi taş devrine geri götürebilir
Sputnik Türkiye
Lübnan'daki ekonomik durum çok kırılgan ve tehlikeli bir hal aldığını söyleyen Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam, savaşın ülkeyi taş devrine geri... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T16:27+0300
2024-08-09T16:27+0300
2024-08-09T16:32+0300
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Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam, Sputnik’e açıklamasında, İsrail’le büyük savaş tehdidi bağlamında ülkedeki durumu şöyle değerlendirdi:Savaşın, var olan krizi daha da derinleştirdiğini ve artık ekonomik büyümeden ya da üretim sektörlerinde refahtan söz etmenin mümkün olmadığını kaydeden Salam, “Sadece İsrail’in yaktığı binlerce tarım arazisi ve toprağın onarımı bile devlete milyarlarca dolara mal olacak. Turizm sektörü, birçok insanın Lübnan'a seyahat etmekten kaçınması nedeniyle sezonun en yoğun döneminde ciddi ve süresiz bir düşüş yaşadı. Ayrıca işgücü yurtdışına kaçtı, ülke içinde iş imkanı yok” ifadesini kullandı.Lübnan'ın bu duruma bir aydan fazla dayanabileceğini söyleyenlerin cehaletlerini ortaya koyduğunu dile getiren Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:Lübnan'da sadece üç ay yetecek kadar gıda rezervi olduğunu ve eğer hava ve deniz limanları vurulur ve Lübnan abluka altına alınırsa bu durumun vatandaşları gıdadan mahrum bırakacağını kaydeden Salam, "Bakanlığın olası bir savaşa karşı Lübnanlıların hayatta kalmasına yardımcı olabilecek bir planı var ancak bunun için uluslararası finansmana ihtiyaç var” diye ekledi.
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lübnan, israil, savaş, abluka, ekonomi, felç, turizm, bankacılık
lübnan, israil, savaş, abluka, ekonomi, felç, turizm, bankacılık
Lübnan Ekonomi Bakanı Salam: İsrail’le savaş ülkeyi taş devrine geri götürebilir
16:27 09.08.2024 (güncellendi: 16:32 09.08.2024)
Lübnan'daki ekonomik durum çok kırılgan ve tehlikeli bir hal aldığını söyleyen Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam, savaşın ülkeyi taş devrine geri götürebileceğini ve Lübnanlıları karanlık ve tehlikeli bir yere sürükleyebileceğini belirtti.
Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam, Sputnik’e açıklamasında, İsrail’le büyük savaş tehdidi bağlamında ülkedeki durumu şöyle değerlendirdi:
Lübnan'daki ekonomik durum çok kırılgan ve tehlikeli bir hal adlı. Ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi gerekiyor. Güneydeki savaş uzadıkça ve genişledikçe, özellikle kamu sektörü söz konusu olduğunda zaten tamamen tükenmiş olan ekonomi daha da bilinmeze sürükleniyor.
Savaşın, var olan krizi daha da derinleştirdiğini ve artık ekonomik büyümeden ya da üretim sektörlerinde refahtan söz etmenin mümkün olmadığını kaydeden Salam, “Sadece İsrail’in yaktığı binlerce tarım arazisi ve toprağın onarımı bile devlete milyarlarca dolara mal olacak. Turizm sektörü, birçok insanın Lübnan'a seyahat etmekten kaçınması nedeniyle sezonun en yoğun döneminde ciddi ve süresiz bir düşüş yaşadı. Ayrıca işgücü yurtdışına kaçtı, ülke içinde iş imkanı yok” ifadesini kullandı.
Lübnan'ın bu duruma bir aydan fazla dayanabileceğini söyleyenlerin cehaletlerini ortaya koyduğunu dile getiren Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Zira savaş ülkeyi taş devrine geri götürebilir ve Lübnanlıları karanlık ve tehlikeli bir yere sürükleyebilir. Bankacılık sektörü kalıcı bir felç durumunda ve döviz kuru ciddi dalgalanmalara maruz.
Lübnan'da sadece üç ay yetecek kadar gıda rezervi olduğunu ve eğer hava ve deniz limanları vurulur ve Lübnan abluka altına alınırsa bu durumun vatandaşları gıdadan mahrum bırakacağını kaydeden Salam, "Bakanlığın olası bir savaşa karşı Lübnanlıların hayatta kalmasına yardımcı olabilecek bir planı var ancak bunun için uluslararası finansmana ihtiyaç var” diye ekledi.