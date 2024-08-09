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Lakabını yasal olarak ismi yaptı: Şampiyon boksçu kimlikteki ismini ‘Rambo Hakan’ olarak değiştirdi
Lakabını yasal olarak ismi yaptı: Şampiyon boksçu kimlikteki ismini ‘Rambo Hakan’ olarak değiştirdi
Sputnik Türkiye
Kick Boks ve Muay Thai Milli Takım Antrenörü, aynı zamanda MMA Dünya Şampiyonu Hakan İtmiş, 9 yaşında aldığı lakabını tanınan bir markaya dönüştürüp, 'Rambo... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T11:24+0300
2024-08-09T11:24+0300
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Kick Boks ve Muay Thai Milli Takım Antrenörü, aynı zamanda MMA Dünya Şampiyonu Hakan İtmiş, dünya çapında bilinen 'Rambo Hakan' lakabını resmi kimliğine taşıdı. Lakabının kendisiyle özdeşleşmesi ve tüm dünyada bu isimle tanınmasının ardından, 2017 yılında "Rambo Hakan" isminin patentini alan İtmiş, uzun ve zorlu bir mahkeme süreci sonunda bu ismi resmi kimliğine de ekletmeyi başardı.'Rambo Okan ismi dünyaya yayıldı'Rambo Hakan İtmiş, "Neden Rambo Hakan diye soruyorlar. 9 yaşımda Uğur Evren hocam, bana o şekilde yakıştırmıştı. Savaşçı ve mücadeleci bir ruhum olduğunu söylemişti. Tuttuğum rakiplerimi bırakmıyordum. Sonra bu süreç dünya çapına yayıldı. Herkes Rambo Hakan demeye başladı. Müsabakalarda, turnuvalarda yani her yerde adım bu şekilde geçmeye başladı. Bu yüzden 2017'de bu işin patentini aldım. Sosyal medyada da hep Rambo Hakan deniyordu. Sonra mahkemeye başvurduk. Resmi olarak kimliğimizde yazsın istedik. Mahkeme süreci de çok zor geçti. 1 yıl sürdü. Bu 1 yıl sürede şahit istediler. Çocukluk arkadaşım olduğuna dair kanıt istediler. Dokümanları götürdüm. Kulübümüzün adının, patentinin Rambo Hakan olduğunu götürdükten sonra şahitler dinlenildi. Bu süreçte adli mercinin kararı sonunda Rambo Hakan olarak kimliğime basıldı. Bu kimlik şu an dünyada resmi olarak tek. Kimlikte yazan yoktur, şu an ben tekim" dedi.
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isim, isim değişikliği, boks, lakap
isim, isim değişikliği, boks, lakap

Lakabını yasal olarak ismi yaptı: Şampiyon boksçu kimlikteki ismini ‘Rambo Hakan’ olarak değiştirdi

11:24 09.08.2024
© GÖKHAN DAĞLI-AW263927Rambo Hakan
Rambo Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© GÖKHAN DAĞLI-AW263927
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Kick Boks ve Muay Thai Milli Takım Antrenörü, aynı zamanda MMA Dünya Şampiyonu Hakan İtmiş, 9 yaşında aldığı lakabını tanınan bir markaya dönüştürüp, 'Rambo Hakan' ismini kimliğine de zorlu mahkeme süreci sonunda resmi olarak ekletti.
Kick Boks ve Muay Thai Milli Takım Antrenörü, aynı zamanda MMA Dünya Şampiyonu Hakan İtmiş, dünya çapında bilinen 'Rambo Hakan' lakabını resmi kimliğine taşıdı. Lakabının kendisiyle özdeşleşmesi ve tüm dünyada bu isimle tanınmasının ardından, 2017 yılında "Rambo Hakan" isminin patentini alan İtmiş, uzun ve zorlu bir mahkeme süreci sonunda bu ismi resmi kimliğine de ekletmeyi başardı.

'Rambo Okan ismi dünyaya yayıldı'

Rambo Hakan İtmiş, "Neden Rambo Hakan diye soruyorlar. 9 yaşımda Uğur Evren hocam, bana o şekilde yakıştırmıştı. Savaşçı ve mücadeleci bir ruhum olduğunu söylemişti. Tuttuğum rakiplerimi bırakmıyordum. Sonra bu süreç dünya çapına yayıldı. Herkes Rambo Hakan demeye başladı. Müsabakalarda, turnuvalarda yani her yerde adım bu şekilde geçmeye başladı. Bu yüzden 2017'de bu işin patentini aldım. Sosyal medyada da hep Rambo Hakan deniyordu. Sonra mahkemeye başvurduk. Resmi olarak kimliğimizde yazsın istedik. Mahkeme süreci de çok zor geçti. 1 yıl sürdü. Bu 1 yıl sürede şahit istediler. Çocukluk arkadaşım olduğuna dair kanıt istediler. Dokümanları götürdüm. Kulübümüzün adının, patentinin Rambo Hakan olduğunu götürdükten sonra şahitler dinlenildi. Bu süreçte adli mercinin kararı sonunda Rambo Hakan olarak kimliğime basıldı. Bu kimlik şu an dünyada resmi olarak tek. Kimlikte yazan yoktur, şu an ben tekim" dedi.
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
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AYM, isim değişikliği talebinin reddedilmesini 'hak ihlali' saydı
2 Ağustos, 21:13
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