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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını bıraktı
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını bıraktı
Sputnik Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son 5 yıldır sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonunda sunucu koltuğunda olmayacak. İmirzalıoğlu’ndan boşalan... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T12:27+0300
2024-08-09T12:27+0300
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kim milyoner olmak ister
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Usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık ile tanınır olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir kez daha sunucu değişikliği yaşandı.Son 5 yıldır programın sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonunda sunucu koltuğunda olmayacak.Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu’ndan boşalan sunucu koltuğunun yeni sahibi usta oyuncu Oktay Kaynarca.Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yaz boyunca farklı yarışma programı sunarak sunuculuğa ısınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/sanatci-kenan-isik-icin-akmde-toren-duzenlendi-toplumun-her-kesimi-tarafindan-sevilen-biriydi-1086335712.html
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kim milyoner sunucusu kim
kim milyoner sunucusu kim

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını bıraktı

12:27 09.08.2024
© Twitter Kim Milyoner Olmak İster yarışması - tartışmalı soru
Kim Milyoner Olmak İster yarışması - tartışmalı soru - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son 5 yıldır sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonunda sunucu koltuğunda olmayacak. İmirzalıoğlu’ndan boşalan sunucu koltuğunun yeni sahibi de belli oldu.
Usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık ile tanınır olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir kez daha sunucu değişikliği yaşandı.

Son 5 yıldır programın sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonunda sunucu koltuğunda olmayacak.
Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu’ndan boşalan sunucu koltuğunun yeni sahibi usta oyuncu Oktay Kaynarca.

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yaz boyunca farklı yarışma programı sunarak sunuculuğa ısınmıştı.
Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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