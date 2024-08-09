https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/kenan-imirzalioglu-kim-milyoner-olmak-ister-yarismasini-birakti-1086674150.html
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını bıraktı
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını bıraktı
Sputnik Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son 5 yıldır sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonunda sunucu koltuğunda olmayacak. İmirzalıoğlu’ndan boşalan... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T12:27+0300
2024-08-09T12:27+0300
2024-08-09T12:27+0300
yaşam
kim milyoner olmak ister
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Usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık ile tanınır olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir kez daha sunucu değişikliği yaşandı.Son 5 yıldır programın sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonunda sunucu koltuğunda olmayacak.Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu’ndan boşalan sunucu koltuğunun yeni sahibi usta oyuncu Oktay Kaynarca.Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yaz boyunca farklı yarışma programı sunarak sunuculuğa ısınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/sanatci-kenan-isik-icin-akmde-toren-duzenlendi-toplumun-her-kesimi-tarafindan-sevilen-biriydi-1086335712.html
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kim milyoner sunucusu kim
kim milyoner sunucusu kim
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını bıraktı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son 5 yıldır sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonunda sunucu koltuğunda olmayacak. İmirzalıoğlu’ndan boşalan sunucu koltuğunun yeni sahibi de belli oldu.
Usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık ile tanınır olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir kez daha sunucu değişikliği yaşandı.
Son 5 yıldır programın sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonunda sunucu koltuğunda olmayacak.
Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu’ndan boşalan sunucu koltuğunun yeni sahibi usta oyuncu Oktay Kaynarca.
Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yaz boyunca farklı yarışma programı sunarak sunuculuğa ısınmıştı.