https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/kenan-imirzalioglu-kim-milyoner-olmak-ister-yarismasini-birakti-1086674150.html

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını bıraktı

Sputnik Türkiye

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son 5 yıldır sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonunda sunucu koltuğunda olmayacak. İmirzalıoğlu’ndan boşalan... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T12:27+0300

2024-08-09T12:27+0300

2024-08-09T12:27+0300

yaşam

kim milyoner olmak ister

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Usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık ile tanınır olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir kez daha sunucu değişikliği yaşandı.Son 5 yıldır programın sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonunda sunucu koltuğunda olmayacak.Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu’ndan boşalan sunucu koltuğunun yeni sahibi usta oyuncu Oktay Kaynarca.Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yaz boyunca farklı yarışma programı sunarak sunuculuğa ısınmıştı.

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