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Karadeniz'de dört sondaj gemisi aynı anda çalışıyor: Hedef günde 10 milyon metreküp doğalgaz
Karadeniz'de dört sondaj gemisi aynı anda çalışıyor: Hedef günde 10 milyon metreküp doğalgaz
Sputnik Türkiye
Türkiye Akdeniz'de bulunan sondaj gemisi Abdülhamid Han Gemisi de Karadeniz’e geçti. Türkiye’nin Akdeniz’de sondaj gemisi kalmazken Karadeniz’de 4 gemi aynı... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T14:13+0300
2024-08-09T14:13+0300
türkiye
doğlagaz
sakarya gaz sahası
akdeniz
karadeniz
doğu karadeniz
batı karadeniz
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
doğalgaz yatağı
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Türkiye'nin uyguladığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında Karadeniz’den doğalgaz üretme çalışmalarında hedef ilk etapta günlük 10 milyon metreküpe ardından da 20 milyon metreküp olarak belirlendi. Bu hedefe ulaşmak için Türkiye’nin Akdeniz’de bulunan son sondaj gemisi Abdülhamid Han gemisini de Karadeniz'e çekti.Türkiye Karadeniz’de tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Ağustos 2020’de gerçekleşmişti. Fatih sondaj gemisinin keşfettiği gaz çıkartılarak kullanıma başladı. Şimdi ise günlük gaz üretimin artırılması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.Çalışmalar hakkında Sputnik’e bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda 5,5 milyon metreküp günlük üretime çıktık. Bu, 2,4 milyon evin doğalgaz ihtiyacının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanabileceği anlamına geliyor. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz’de bulunan Abdülhamid Han Gemisi’ni de buraya gönderdik. Şu andan gemilerimiz son sürat çalışıyor. Birisi Sondaj yaparken, diğeri kuyu alt tabanı için çalışıyor. Diğeri kuyu üst yapısı için çalışma yürütüyor. Bizim için şu an mühim olan bu sahada üretimi artırmak” İfadelerini kullandı.Türkiye'nin envanterinde 4 sondaj gemisi bulunuyorTürkiye, derin denizlerde sondaj operasyonlarını daha önce kiraladığı gemilerle yürütüyordu. Ancak bu durum derin deniz sondajlarının uzun dönemli planlamasında sorunlara neden oldu. En fazla dış ticaret açığı verilen petrol ve doğalgazda ithalatın önlenmesi amacıyla, yerli sondaj gemileriyle faaliyete başlanması kararlaştırıldı. Türkiye'nin envanterine önce Fatih, ardından Yavuz, Kanuni ve son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisi dâhil edildi.Karadeniz gazını bulan gemi: FatihTürkiye’nin envanterinden bulunan ilk gemi olarak bilinen Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de 540 milyar metreküpün keşfedilmesinde kullanıldı. Fatih, 2017 yılında Norveçli bir şirketten satın alındı. Daha önceki ismi Deepsea Metro II olan gemi, 2011'de Hyundai Heavy Industries isimli Güney Koreli şirket tarafından inşa edildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sahibi olduğu Fatih Gemisi 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığı sahip.Yavuz 2018’de Türkiye'ye geldiTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2018 Ekim’de katılan Yavuz Sondaj Gemisi, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Haziran 2019’da Kocaeli'den ilk görevine uğurlandı. Uzunluğu 229, kule yüksekliği 104, genişliği 36 olan Yavuz Sondaj Gemisi, 52 bin 105 gros ton ağırlığında. Yaklaşık 12 bin 200 metreye kadar sondaj kabiliyet bulunan dev gemi, 6+ jenerasyon derin sondaj gemisi olarak dikkatleri çekiyor.Üçüncü gemi Kanuni2020 yılında filoya katılan Kanuni Sondaj Gemisi 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. 11 bin 400 m derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Karadeniz’de bu güne kadar Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemileri de çalışmalara katkı sağlıyordu.Abdülhamid Han Akdeniz'den geldi Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamid Han yeni nesil üstün özellikleriyle dikkat çeken bir sondaj gemisi. 7. nesil üstün teknolojilerle donatılmış sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde. Türkiye’ye geldiği günden beri Abdülhamid Han Akdeniz'de çalışma yürütüyordu.Türkiye Akdeniz’den vazgeçti mi?Türkiye’nin tüm sondaj gemilerinin hepsinin Akdeniz’den Karadeniz’e geçmesi “Türkiye Akdeniz’de doğalgaz aramaktan vaz mı geçiyor?” sorularına neden oldu. Sputnik’in konuştuğu kaynaklar Akdeniz’de 9 sondaj yapıldığını ve bunlardan sonuç alınmadığını aktardı. Türkiye'nin şu andan önceliğini gaz üretiminin artmasına çevirdiğini belirten kaynaklar, Türkiye’nin Karadeniz’deki çalışmaların tamamlanması sonrasında tekrar Akdeniz’e döneceğini vurguladı. Daha önceki yıllarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları Yunanistan ve Fransa başta olmak üzere AB ülkeleri ile gerileme neden olmuştu. Türkiye'nin araştırma gemilerine savaş gemileri de eşlik etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220817/bakan-donmez-duyurdu-abdulhamid-han-ilk-sondajina-basladi-1060055691.html
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sondaj gemileri, sondaj kuyusu, karadeniz gazı, sondaj gemisi ne işe yarar, akdeniz sondaj çalışmaları, akdeniz sondaj son durum, akdeniz'deki sondaj gemisi, doğu akdeniz sondaj çalışmaları, sakarya gaz sahası, sakarya gaz sahası'nda günlük üretim, karadeniz gazı son durum
sondaj gemileri, sondaj kuyusu, karadeniz gazı, sondaj gemisi ne işe yarar, akdeniz sondaj çalışmaları, akdeniz sondaj son durum, akdeniz'deki sondaj gemisi, doğu akdeniz sondaj çalışmaları, sakarya gaz sahası, sakarya gaz sahası'nda günlük üretim, karadeniz gazı son durum

Karadeniz'de dört sondaj gemisi aynı anda çalışıyor: Hedef günde 10 milyon metreküp doğalgaz

14:13 09.08.2024
© AAsondaj gemisi Abdülhamid Han'
sondaj gemisi Abdülhamid Han' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AA
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Özel
Türkiye Akdeniz'de bulunan sondaj gemisi Abdülhamid Han Gemisi de Karadeniz’e geçti. Türkiye’nin Akdeniz’de sondaj gemisi kalmazken Karadeniz’de 4 gemi aynı anda çalışıyor. Sputnik’e bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hedefin üretimi artırmak olduğunu belirtti.
Türkiye'nin uyguladığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında Karadeniz’den doğalgaz üretme çalışmalarında hedef ilk etapta günlük 10 milyon metreküpe ardından da 20 milyon metreküp olarak belirlendi. Bu hedefe ulaşmak için Türkiye’nin Akdeniz’de bulunan son sondaj gemisi Abdülhamid Han gemisini de Karadeniz'e çekti.
Türkiye Karadeniz’de tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Ağustos 2020’de gerçekleşmişti. Fatih sondaj gemisinin keşfettiği gaz çıkartılarak kullanıma başladı. Şimdi ise günlük gaz üretimin artırılması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Çalışmalar hakkında Sputnik’e bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda 5,5 milyon metreküp günlük üretime çıktık. Bu, 2,4 milyon evin doğalgaz ihtiyacının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanabileceği anlamına geliyor. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz’de bulunan Abdülhamid Han Gemisi’ni de buraya gönderdik. Şu andan gemilerimiz son sürat çalışıyor. Birisi Sondaj yaparken, diğeri kuyu alt tabanı için çalışıyor. Diğeri kuyu üst yapısı için çalışma yürütüyor. Bizim için şu an mühim olan bu sahada üretimi artırmak” İfadelerini kullandı.

Türkiye'nin envanterinde 4 sondaj gemisi bulunuyor

Türkiye, derin denizlerde sondaj operasyonlarını daha önce kiraladığı gemilerle yürütüyordu. Ancak bu durum derin deniz sondajlarının uzun dönemli planlamasında sorunlara neden oldu. En fazla dış ticaret açığı verilen petrol ve doğalgazda ithalatın önlenmesi amacıyla, yerli sondaj gemileriyle faaliyete başlanması kararlaştırıldı. Türkiye'nin envanterine önce Fatih, ardından Yavuz, Kanuni ve son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisi dâhil edildi.

Karadeniz gazını bulan gemi: Fatih

Türkiye’nin envanterinden bulunan ilk gemi olarak bilinen Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de 540 milyar metreküpün keşfedilmesinde kullanıldı. Fatih, 2017 yılında Norveçli bir şirketten satın alındı. Daha önceki ismi Deepsea Metro II olan gemi, 2011'de Hyundai Heavy Industries isimli Güney Koreli şirket tarafından inşa edildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sahibi olduğu Fatih Gemisi 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığı sahip.

Yavuz 2018’de Türkiye'ye geldi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2018 Ekim’de katılan Yavuz Sondaj Gemisi, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Haziran 2019’da Kocaeli'den ilk görevine uğurlandı. Uzunluğu 229, kule yüksekliği 104, genişliği 36 olan Yavuz Sondaj Gemisi, 52 bin 105 gros ton ağırlığında. Yaklaşık 12 bin 200 metreye kadar sondaj kabiliyet bulunan dev gemi, 6+ jenerasyon derin sondaj gemisi olarak dikkatleri çekiyor.

Üçüncü gemi Kanuni

2020 yılında filoya katılan Kanuni Sondaj Gemisi 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. 11 bin 400 m derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Karadeniz’de bu güne kadar Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemileri de çalışmalara katkı sağlıyordu.

Abdülhamid Han Akdeniz'den geldi

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamid Han yeni nesil üstün özellikleriyle dikkat çeken bir sondaj gemisi. 7. nesil üstün teknolojilerle donatılmış sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde. Türkiye’ye geldiği günden beri Abdülhamid Han Akdeniz'de çalışma yürütüyordu.

Türkiye Akdeniz’den vazgeçti mi?

Türkiye’nin tüm sondaj gemilerinin hepsinin Akdeniz’den Karadeniz’e geçmesi “Türkiye Akdeniz’de doğalgaz aramaktan vaz mı geçiyor?” sorularına neden oldu. Sputnik’in konuştuğu kaynaklar Akdeniz’de 9 sondaj yapıldığını ve bunlardan sonuç alınmadığını aktardı. Türkiye'nin şu andan önceliğini gaz üretiminin artmasına çevirdiğini belirten kaynaklar, Türkiye’nin Karadeniz’deki çalışmaların tamamlanması sonrasında tekrar Akdeniz’e döneceğini vurguladı. Daha önceki yıllarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları Yunanistan ve Fransa başta olmak üzere AB ülkeleri ile gerileme neden olmuştu. Türkiye'nin araştırma gemilerine savaş gemileri de eşlik etmişti.
Abdülhamid Han sondaj gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
TÜRKİYE
Bakan Dönmez duyurdu: Abdülhamid Han ilk sondajına başladı
17 Ağustos 2022, 19:59
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