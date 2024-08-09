İsrail ve İran'a çağrı yapan Bogdanov: Haniye suikasti esir müzakerelerini etkileyecek
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, başkent Moskova'da gündemdeki konular hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail ile İran'ın bölgede gerginliği artırmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.
Ortadoğu'daki duruma değinen Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin geçen ay suikasta uğradığını anımsatarak "Bu, esirlerin karşılıklı bırakılmasıyla ilgili müzakereleri etkileyecek. Haniye, hem (Mısır'ın başkenti) Kahire hem de (Katar'ın başkenti) Doha'daki müzakereleri koordine ediyordu" şeklinde konuştu.
İsrail ile İran'a bölgede gerginliği artırmaktan kaçınma çağrısı yapan Bogdanov, "Tüm taraflarla irtibattayız. Gerginliğin azaltılmasından yanayız. Herkesi, bölgedeki ülkeler için felaket tehdidi oluşturan gerginliği artırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Sorunlara siyasi çözümün bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Ortadoğu'daki duruma değinen Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin geçen ay suikasta uğradığını anımsatarak "Bu, esirlerin karşılıklı bırakılmasıyla ilgili müzakereleri etkileyecek. Haniye, hem (Mısır'ın başkenti) Kahire hem de (Katar'ın başkenti) Doha'daki müzakereleri koordine ediyordu" şeklinde konuştu.
İsrail ile İran'a bölgede gerginliği artırmaktan kaçınma çağrısı yapan Bogdanov, "Tüm taraflarla irtibattayız. Gerginliğin azaltılmasından yanayız. Herkesi, bölgedeki ülkeler için felaket tehdidi oluşturan gerginliği artırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Sorunlara siyasi çözümün bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'Abbas'ın yakında Moskova'ya gelmesini bekliyoruz'
Bogdanov, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakın zamanda Rusya'ya ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.
Abbas'ın Rusya'daki temaslarında Ortadoğu'daki durumun masaya yatırılacağını kaydeden Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Bu çok önemli bir görüşme ve ortak analiz olacak, zira uluslararası toplumun kararı doğrultusunda Ortadoğu'da barış ve güvenliğin adil bir temelde hakim olması için nasıl daha ileri gidilebileceği konusunda bazı ortak istikrarlı yaklaşımlar geliştiriliyor" dedi.
Abbas'ın Rusya'daki temaslarında Ortadoğu'daki durumun masaya yatırılacağını kaydeden Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Bu çok önemli bir görüşme ve ortak analiz olacak, zira uluslararası toplumun kararı doğrultusunda Ortadoğu'da barış ve güvenliğin adil bir temelde hakim olması için nasıl daha ileri gidilebileceği konusunda bazı ortak istikrarlı yaklaşımlar geliştiriliyor" dedi.