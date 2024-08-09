https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ispanyada-referandum-duzenleyen-bagimsizlik-yanlisi-katalan-lider-tekrar-belcikaya-kacti-1086684422.html

İspanya'da referandum düzenleyen bağımsızlık yanlısı Katalan lider tekrar Belçika'ya kaçtı

İspanya'da referandum düzenleyen bağımsızlık yanlısı Katalan lider tekrar Belçika'ya kaçtı

Sputnik Türkiye

Katalonya'nın bağımsızlığını savunan ve 2017 yılında bölgede yasa dışı bir bağımsızlık referandumu düzenleyen Puigdemont, 'bağımsızlık hareketini canlandırmak... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T17:10+0300

2024-08-09T17:10+0300

2024-08-09T17:10+0300

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Katalonya özerk bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont, 2017’de düzenlediği yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından Belçika’ya kaçmıştı. Yedi yıl sonra, hakkında devam eden tutuklama kararı olmasına rağmen, Barcelona’ya döndü. Ancak, polis tarafından aranan Puigdemont, destekçilerine hitap ettikten sonra yeniden ortadan kayboldu.Parti sekreteri Jordi Turull, Puigdemont’un İspanya’dan ayrılarak Belçika’ya döndüğünü doğruladı. Turull, “İspanya’ya tutuklanmak için değil, siyasi haklarını kullanmak için geldi” diyerek Puigdemont’un güvenlik endişeleri nedeniyle yeniden kaçtığını açıkladı.Sağcı partilerden tepki geldi İspanyol yetkililer, Puigdemont’un Barcelona’da serbestçe hareket edebilmesine yönelik eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Özellikle aşırı sağcı Vox Partisi, hakkında tutuklama kararı bulunan bir kişinin halka açık bir etkinlikte konuşabilmesini eleştirerek, neden hâlâ tutuklanmadığını yetkililere sordu. Ne olmuştu?2017’deki bağımsızlık referandumunun ardından Puigdemont, tutuklanma korkusuyla Belçika’ya kaçmıştı. İspanya Yüksek Mahkemesi, çıkarılan af yasasının Puigdemont’a uygulanmayacağına karar vermişti. İspanya’nın Barcelona kentinde coşkuyla karşılanan Puigdemont, kısa süren bir konuşmanın ardından yeniden ortadan kayboldu. İspanyol polisi, Puigdemont’u yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı ancak lideri bulmayı başaramadı.Puigdemont’un İspanya’ya kısa süreli dönüşü, ülkedeki siyasi tansiyonu yeniden yükseltti ve Katalonya’nın bağımsızlık mücadelesini tekrar gündeme getirdi.

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