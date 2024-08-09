https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/denizlide-985-internet-sitesine-erisim-engellendi-1086660550.html
Denizli'de 985 internet sitesine erişim engellendi
Denizli'de 985 internet sitesine erişim engellendi
Sputnik Türkiye
Denizli'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirdiği 985 internet adresine erişim engellendi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T01:09+0300
2024-08-09T01:09+0300
2024-08-09T01:09+0300
türkiye
internet
il jandarma komutanlığı
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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Temmuz'da sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.Yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 985 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/kanun-teklifi-tbmmde-fahis-fiyat-ve-stokculugun-cezalari-artiriliyor-1083465315.html
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internet, il jandarma komutanlığı
internet, il jandarma komutanlığı
Denizli'de 985 internet sitesine erişim engellendi
Denizli'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirdiği 985 internet adresine erişim engellendi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Temmuz'da sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.
Yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 985 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime kapatıldı.