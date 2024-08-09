https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/denizlide-985-internet-sitesine-erisim-engellendi-1086660550.html

Denizli'de 985 internet sitesine erişim engellendi

Denizli'de 985 internet sitesine erişim engellendi

Sputnik Türkiye

Denizli'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirdiği 985 internet adresine erişim engellendi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T01:09+0300

2024-08-09T01:09+0300

2024-08-09T01:09+0300

türkiye

internet

il jandarma komutanlığı

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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Temmuz'da sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.Yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 985 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime kapatıldı.

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