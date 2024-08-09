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15 Eylül’de başlayacak: Hem kiralık, hem satılık evler için 'yetki doğrulama' zorunluluğu
15 Eylül’de başlayacak: Hem kiralık, hem satılık evler için 'yetki doğrulama' zorunluluğu
Sputnik Türkiye
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), hem satılık, hem de kiralık gayrimenkuller için mecburi olacak. Doğrulama yapılarak yayınlanan ilanlarda ‘EİDS’den... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T09:54+0300
2024-08-09T09:54+0300
ekonomi
ticaret
ticaret bakanlığı
satılık
satılık ev
kiralık
yetki
emlak
konut
zorunluluk
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Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül’de başlayacak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne (EİDS) ilişkin emlak sektörüne yönelik bir bilgilendirme notu gönderdi.Yazıda doğrulama sisteminin devreye alınmasından sonra belgesi olmayan emlak işletmelerince ilan girişinin yapılamayacağı, bu kapsamda emlak işletmelerinin ivedilikle yetki belgesi alması gerektiği hatırlatıldı.‘EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı’ yönünde logoTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 15 Eylül’de başlayacak yetki doğrulama sistemi kapsamında 31 Aralık 2024 tarihine kadar sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesinin mümkün olacağı, doğrulama yapılarak yayınlanan ilanlarda ise ‘EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı’ yönünde bir logoya veya ibareye yer verileceği, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ise yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyeceğine dikkat çekildi.Bakanlığın bilgi notunda sistemin nasıl işleyeceği şöyle anlatıldı:Taşınmazın bütün ilan bilgileri görülecekEİDS yetkilendirme sürecinde aynı taşınmaza ilişkin birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olabilecek. Ancak ilan platformlarında yayınlanan ilanlarda aynı taşınmaza ilişkin başka bir ilan bulunması durumunda diğer ilanlara ait fiyat bilgilerine ve bu ilanlara ulaşmayı sağlayan kısayollara/linklere yer verilecek.Mülk sahibi isterse yetkiyi iptal edeceke-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetki iptal edilebilecek. Ancak yetkilendirmenin iptali hâlinde ilan otomatik olarak yayından kalkmayacak.İlanın yayından kalkacağı tarihin yetkilendirmenin sona ereceği tarihten önce olması hâlinde ilanın yayından kalkacağı tarihe kadar ilanda gerçekleştirilecek değişikliklerde sorgulama yapılamayacak.İlanın yayından kalkacağı tarihte ilanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeyle ilgili sorgulama tekrar gerçekleştirilecek ve sorgunun olumsuz dönmesi hâlinde ilan yenilenmeyecek. Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari üç ay olacak. Verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.Hem kiralık hem satılık için zorunluYetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için mecburi olacak. Ancak, günlük kiralık taşınmazlar ile herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazların (henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar vb.) uygulamaya dâhil olmayacak.
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ticaret, ticaret bakanlığı, satılık, satılık ev, kiralık, yetki, emlak, konut, zorunluluk
ticaret, ticaret bakanlığı, satılık, satılık ev, kiralık, yetki, emlak, konut, zorunluluk

15 Eylül’de başlayacak: Hem kiralık, hem satılık evler için 'yetki doğrulama' zorunluluğu

09:54 09.08.2024
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AA
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Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), hem satılık, hem de kiralık gayrimenkuller için mecburi olacak. Doğrulama yapılarak yayınlanan ilanlarda ‘EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı’ yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek.
Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül’de başlayacak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne (EİDS) ilişkin emlak sektörüne yönelik bir bilgilendirme notu gönderdi.
Yazıda doğrulama sisteminin devreye alınmasından sonra belgesi olmayan emlak işletmelerince ilan girişinin yapılamayacağı, bu kapsamda emlak işletmelerinin ivedilikle yetki belgesi alması gerektiği hatırlatıldı.

‘EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı’ yönünde logo

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 15 Eylül’de başlayacak yetki doğrulama sistemi kapsamında 31 Aralık 2024 tarihine kadar sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesinin mümkün olacağı, doğrulama yapılarak yayınlanan ilanlarda ise ‘EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı’ yönünde bir logoya veya ibareye yer verileceği, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ise yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyeceğine dikkat çekildi.
Bakanlığın bilgi notunda sistemin nasıl işleyeceği şöyle anlatıldı:

Taşınmazın bütün ilan bilgileri görülecek

EİDS yetkilendirme sürecinde aynı taşınmaza ilişkin birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olabilecek. Ancak ilan platformlarında yayınlanan ilanlarda aynı taşınmaza ilişkin başka bir ilan bulunması durumunda diğer ilanlara ait fiyat bilgilerine ve bu ilanlara ulaşmayı sağlayan kısayollara/linklere yer verilecek.

Mülk sahibi isterse yetkiyi iptal edecek

e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetki iptal edilebilecek. Ancak yetkilendirmenin iptali hâlinde ilan otomatik olarak yayından kalkmayacak.
İlanın yayından kalkacağı tarihin yetkilendirmenin sona ereceği tarihten önce olması hâlinde ilanın yayından kalkacağı tarihe kadar ilanda gerçekleştirilecek değişikliklerde sorgulama yapılamayacak.
İlanın yayından kalkacağı tarihte ilanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeyle ilgili sorgulama tekrar gerçekleştirilecek ve sorgunun olumsuz dönmesi hâlinde ilan yenilenmeyecek. Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari üç ay olacak. Verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.

Hem kiralık hem satılık için zorunlu

Yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için mecburi olacak. Ancak, günlük kiralık taşınmazlar ile herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazların (henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar vb.) uygulamaya dâhil olmayacak.
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