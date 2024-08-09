https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/15-eylulde-baslayacak-hem-kiralik-hem-satilik-evler-icin-yetki-dogrulama-zorunlulugu-1086666827.html

15 Eylül’de başlayacak: Hem kiralık, hem satılık evler için 'yetki doğrulama' zorunluluğu

15 Eylül’de başlayacak: Hem kiralık, hem satılık evler için 'yetki doğrulama' zorunluluğu

Sputnik Türkiye

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), hem satılık, hem de kiralık gayrimenkuller için mecburi olacak. Doğrulama yapılarak yayınlanan ilanlarda ‘EİDS’den... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T09:54+0300

2024-08-09T09:54+0300

2024-08-09T09:54+0300

ekonomi

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Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül’de başlayacak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne (EİDS) ilişkin emlak sektörüne yönelik bir bilgilendirme notu gönderdi.Yazıda doğrulama sisteminin devreye alınmasından sonra belgesi olmayan emlak işletmelerince ilan girişinin yapılamayacağı, bu kapsamda emlak işletmelerinin ivedilikle yetki belgesi alması gerektiği hatırlatıldı.‘EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı’ yönünde logoTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 15 Eylül’de başlayacak yetki doğrulama sistemi kapsamında 31 Aralık 2024 tarihine kadar sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesinin mümkün olacağı, doğrulama yapılarak yayınlanan ilanlarda ise ‘EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı’ yönünde bir logoya veya ibareye yer verileceği, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ise yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyeceğine dikkat çekildi.Bakanlığın bilgi notunda sistemin nasıl işleyeceği şöyle anlatıldı:Taşınmazın bütün ilan bilgileri görülecekEİDS yetkilendirme sürecinde aynı taşınmaza ilişkin birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olabilecek. Ancak ilan platformlarında yayınlanan ilanlarda aynı taşınmaza ilişkin başka bir ilan bulunması durumunda diğer ilanlara ait fiyat bilgilerine ve bu ilanlara ulaşmayı sağlayan kısayollara/linklere yer verilecek.Mülk sahibi isterse yetkiyi iptal edeceke-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetki iptal edilebilecek. Ancak yetkilendirmenin iptali hâlinde ilan otomatik olarak yayından kalkmayacak.İlanın yayından kalkacağı tarihin yetkilendirmenin sona ereceği tarihten önce olması hâlinde ilanın yayından kalkacağı tarihe kadar ilanda gerçekleştirilecek değişikliklerde sorgulama yapılamayacak.İlanın yayından kalkacağı tarihte ilanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeyle ilgili sorgulama tekrar gerçekleştirilecek ve sorgunun olumsuz dönmesi hâlinde ilan yenilenmeyecek. Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari üç ay olacak. Verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.Hem kiralık hem satılık için zorunluYetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için mecburi olacak. Ancak, günlük kiralık taşınmazlar ile herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazların (henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar vb.) uygulamaya dâhil olmayacak.

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