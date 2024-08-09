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Barış Mutlu: Sosyal medya yasakları milli güvenlik sorunudur

Barış Mutlu: Sosyal medya yasakları milli güvenlik sorunudur

Sputnik Türkiye

Yeri ve Zamanı’nda Güçlü Özgan’ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, sosyal medya yasaklarını değerlendirdi. Mutlu, Instagram yasağı için, “Hem acı hem komik... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T09:05+0300

2024-08-09T09:05+0300

2024-08-09T14:29+0300

yeri ve zamani

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Barış Mutlu: Sosyal medya yasakları milli güvenlik sorunudur Sputnik Türkiye Barış Mutlu: Sosyal medya yasakları milli güvenlik sorunudur

Instagram’ın erişime engellenmesinin ardından diğer sosyal medya platformlarının da kapatılabileceği ihtimali gündeme geldi.Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Barış Mutlu ile birlikte haftanın muhasebesini yaptı.Sosyal medya yasaklarına ve kapatmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barış Mutlu, yasakların milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi.Sosyal medyanın sadece eğlence için kullanılan enstrümanlar olmadığını belirten Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:‘İnsanların VPN’e yönlendirilmesi doğru değil’Sosyal medya platformlarının kapatılmasının insanları VPN’e yönlendirdiğini vurgulayan Mutlu, “VPN de çok matah bir şey değil, sizin bilgilerinizi paylaştığınız bir alan oluyor. Cihazınızı da yavaşlatıyor ve daha fazla internet harcıyorsunuz.” dedi.Güçlü Özgan ise, VPN’in ciddi bir güvenlik açığı riski oluşturabileceğine vurgu yaparak konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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2024

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Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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