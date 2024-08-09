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Barış Mutlu: Sosyal medya yasakları milli güvenlik sorunudur
Barış Mutlu: Sosyal medya yasakları milli güvenlik sorunudur
Sputnik Türkiye
Yeri ve Zamanı’nda Güçlü Özgan’ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, sosyal medya yasaklarını değerlendirdi. Mutlu, Instagram yasağı için, “Hem acı hem komik... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T09:05+0300
2024-08-09T09:05+0300
2024-08-09T14:29+0300
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Barış Mutlu: Sosyal medya yasakları milli güvenlik sorunudur
Sputnik Türkiye
Barış Mutlu: Sosyal medya yasakları milli güvenlik sorunudur
Instagram’ın erişime engellenmesinin ardından diğer sosyal medya platformlarının da kapatılabileceği ihtimali gündeme geldi.Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Barış Mutlu ile birlikte haftanın muhasebesini yaptı.Sosyal medya yasaklarına ve kapatmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barış Mutlu, yasakların milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi.Sosyal medyanın sadece eğlence için kullanılan enstrümanlar olmadığını belirten Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:‘İnsanların VPN’e yönlendirilmesi doğru değil’Sosyal medya platformlarının kapatılmasının insanları VPN’e yönlendirdiğini vurgulayan Mutlu, “VPN de çok matah bir şey değil, sizin bilgilerinizi paylaştığınız bir alan oluyor. Cihazınızı da yavaşlatıyor ve daha fazla internet harcıyorsunuz.” dedi.Güçlü Özgan ise, VPN’in ciddi bir güvenlik açığı riski oluşturabileceğine vurgu yaparak konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
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аудио, radyo, radyo, instagram, sosyal medya, vpn
аудио, radyo, radyo, instagram, sosyal medya, vpn
Barış Mutlu: Sosyal medya yasakları milli güvenlik sorunudur
09:05 09.08.2024 (güncellendi: 14:29 09.08.2024)
Yeri ve Zamanı’nda Güçlü Özgan’ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, sosyal medya yasaklarını değerlendirdi. Mutlu, Instagram yasağı için, “Hem acı hem komik hem de bu çağda kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.
Instagram’ın erişime engellenmesinin ardından diğer sosyal medya platformlarının da kapatılabileceği ihtimali gündeme geldi.
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Barış Mutlu ile birlikte haftanın muhasebesini yaptı.
Sosyal medya yasaklarına ve kapatmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barış Mutlu, yasakların milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi.
Sosyal medyanın sadece eğlence için kullanılan enstrümanlar olmadığını belirten Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu sosyal medya araçları kültüre de ciddi bir katkı. Uluslararası standartlarda ‘İşime gelmedi kapatıyorum’ diye bir yaklaşım yok. Bunun bizi ulaştıracağı sonuç ‘O zaman kapatalım’ olmamalı. Hem acı hem komik hem de bu çağda kabul edilebilir değil.”
‘İnsanların VPN’e yönlendirilmesi doğru değil’
Sosyal medya platformlarının kapatılmasının insanları VPN’e yönlendirdiğini vurgulayan Mutlu, “VPN de çok matah bir şey değil, sizin bilgilerinizi paylaştığınız bir alan oluyor. Cihazınızı da yavaşlatıyor ve daha fazla internet harcıyorsunuz.” dedi.
Güçlü Özgan ise, VPN’in ciddi bir güvenlik açığı riski oluşturabileceğine vurgu yaparak konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Bunun bir de toplumda karşılığı var. Siyaset açısından da bir fatura kesilecek. AK Parti ‘Yasaklarla, yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele edeceğim’ diye gelmişti iktidara. İktidar partisi bunun siyasi bedeli olacağını hiç mi hesap etmiyor?”