'Vergi beyannamesi' uzatılma süresine ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
06:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında ‘katalog suç’ tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibinin zamanı geldiğinde kiracıyı çıkarması mümkün mü?
12:00
88 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
16:08
2 dk
SESLİ HABER
Bodrum’da sular günlerce kesik kalacak
16:21
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: 2.5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası son aşamada
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Pentagon: Sorumlusu İran
17:13
2 dk
SESLİ HABER
ATM'lerde yeni dönem başlıyor
17:27
2 dk
SESLİ HABER
'Netanyahu sığınakta kalacak'
17:45
1 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen ay artıyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden ırkçı sözler: İyi Rus yoktur
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Afrika'da her yıl 500 bin kişi bu sebepten ölüyor
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusu durdurulamıyor: Bir köy daha ele geçirildi
18:34
1 dk
SESLİ HABER
IMEI kayıt ücretleri 2025 yılında ne kadar olacak?
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu püskürtüldü: Sınırı geçmeyi denediler
19:15
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler bir Filistinliye cinsel işkence yapmıştı: Görüntüler ortaya çıktı
19:26
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını: Filistinlilere yönelik sistematik işkence var
19:40
3 dk
SESLİ HABER
TBMM’de ilginç dilekçe: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
19:53
3 dk
SESLİ HABER
LPG’de ÖTV vurgunu sonrası Ticaret Bakanlığı işlem başlattı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Olimpiyat oyunlarında madalyalı sporcular ülkelerinden ne kadar ödül alıyor?
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Önce uçak şimdi Akkuyu: Almanya, Türkiye'ye gelmesine izin vermiyor
20:28
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy döneminde Ukrayna’nın borcu rekor seviyede
20:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/vergi-beyannamesi-uzatilma-suresine-iliskin-aciklama-1086616579.html
'Vergi beyannamesi' uzatılma süresine ilişkin açıklama
'Vergi beyannamesi' uzatılma süresine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T01:47+0300
2024-08-08T01:47+0300
ekonomi
gelir idaresi başkanlığı
türkiye
enflasyon
vergi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1f/1052294785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b799819680d1e3040dab1f6c18e8645.jpg
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemi ikinci geçici vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresinin, enflasyon düzeltmesi nedeniyle 27 Ağustos salı gününe kadar uzatıldığını bildirdi.GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, en son 2004 hesap dönemine ilişkin bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğu anımsatıldı.2021 hesap dönemi sonuna kadar, şartların gerçekleşmemesi nedeniyle enflasyon düzeltmesinin yapılmadığı hatırlatılan açıklamada, "2021 takvim yılı dördüncü geçici vergi dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapma şartları gerçekleşmiş olmakla birlikte, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının talepleri dikkate alınarak 20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen geçici 33'üncü maddeyle, 2023 hesap dönemi sonuna kadar enflasyon düzeltmesi ertelenmiştir" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, 2023 yılı ikinci yarısında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarından gelen talepler de dikkate alınarak konuyla ilgili akademisyenler ve meslek mensuplarıyla yapılan istişareler sonucunda, enflasyon düzeltmesi uygulamasına yönelik gerek tebliğ, gerekse sirküler çalışmaları yürütüldüğü ve uygulamaya yön verilmesinde ortak bir uzlaşma sağlandığı vurgulandı.Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının 30 Aralık 2023'te yayımlanan 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlendiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:Açıklamada, 2023 hesap dönemine ilişkin verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanname verme süreleriyle 2024 hesap dönemi birinci geçici vergi dönemi beyanname verme süresinin yakın olması nedeniyle ve ilgili meslek kuruluşlarından gelen talepler de dikkate alınarak 560 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birinci geçici vergilendirme döneminde (Ocak-Mart 2024) mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmamalarının uygun görüldüğü belirtildi.Ayrıca, 560 Sıra No.lu Tebliğde sadece 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması ve 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi gelir/kurumlar beyannameleri ekine bilanço eklenmemesi uygun görüldüğü, izleyen geçici vergi dönemlerinde ise bu beyannamelere düzeltilmiş bilanço ekleneceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Öte yandan, GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda,19 Ağustos 2024'e kadar verilmesi gereken 2024 ikinci geçici vergi dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin, 27 Ağustos 2024 Salı günü sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/maliyeden-cok-harcayan-ancak-vergi-vermeyenlere-yakin-takip-1085824335.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1f/1052294785_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_6e5334499d958e06902f2cc6b0925ccb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gelir idaresi başkanlığı, türkiye, enflasyon, vergi
gelir idaresi başkanlığı, türkiye, enflasyon, vergi

'Vergi beyannamesi' uzatılma süresine ilişkin açıklama

01:47 08.08.2024
© AASGK: Aktif sigortalı sayısı 25 milyona yaklaştı
SGK: Aktif sigortalı sayısı 25 milyona yaklaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© AA
Abone ol
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemi ikinci geçici vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresinin, enflasyon düzeltmesi nedeniyle 27 Ağustos salı gününe kadar uzatıldığını bildirdi.
GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, en son 2004 hesap dönemine ilişkin bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğu anımsatıldı.
2021 hesap dönemi sonuna kadar, şartların gerçekleşmemesi nedeniyle enflasyon düzeltmesinin yapılmadığı hatırlatılan açıklamada, "2021 takvim yılı dördüncü geçici vergi dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapma şartları gerçekleşmiş olmakla birlikte, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının talepleri dikkate alınarak 20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen geçici 33'üncü maddeyle, 2023 hesap dönemi sonuna kadar enflasyon düzeltmesi ertelenmiştir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, 2023 yılı ikinci yarısında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarından gelen talepler de dikkate alınarak konuyla ilgili akademisyenler ve meslek mensuplarıyla yapılan istişareler sonucunda, enflasyon düzeltmesi uygulamasına yönelik gerek tebliğ, gerekse sirküler çalışmaları yürütüldüğü ve uygulamaya yön verilmesinde ortak bir uzlaşma sağlandığı vurgulandı.
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının 30 Aralık 2023'te yayımlanan 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlendiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Yine, 20/2/2024 tarihli ve 165 Sıra No.lu Vergi Usul Sirkülerinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların düzeltme işlemlerine yönelik açıklamalar ve örnek uygulamalara yer verilmiştir. Bu bağlamda, TÜRMOB tarafından enflasyon düzeltmesi yazılım programı hazırlanmış ve meslek mensuplarıyla mükelleflerin ücretsiz kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, 2023'ün ikinci yarısından itibaren GİB temsilcilerinin de katılımlarıyla Türkiye genelinde yoğun eğitim programları yürütülmüştür. Bu çalışmalar üzerine, 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerce mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup, bu düzeltme sonucu oluşan kar veya zararlar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmamıştır."
Açıklamada, 2023 hesap dönemine ilişkin verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanname verme süreleriyle 2024 hesap dönemi birinci geçici vergi dönemi beyanname verme süresinin yakın olması nedeniyle ve ilgili meslek kuruluşlarından gelen talepler de dikkate alınarak 560 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birinci geçici vergilendirme döneminde (Ocak-Mart 2024) mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmamalarının uygun görüldüğü belirtildi.
Ayrıca, 560 Sıra No.lu Tebliğde sadece 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması ve 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi gelir/kurumlar beyannameleri ekine bilanço eklenmemesi uygun görüldüğü, izleyen geçici vergi dönemlerinde ise bu beyannamelere düzeltilmiş bilanço ekleneceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gelinen aşamada, Kanun hükmüne istinaden 2023 bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve mükellefler, geçici vergi dönemleri dahil 2024 hesap döneminden itibaren iktisadi kıymetlerinin düzeltilmiş tutarları üzerinden amortisman ayırmaya başlamış, stoklarını değerlenmiş maliyet bedelleriyle dikkate almış ve düzeltmeye tabi tutulan kıymetlerin satılması durumunda da maliyet bedeli olarak bu kıymetlerin düzeltilmiş tutarlarını esas alarak işlem yapmıştır. Diğer taraftan, 2024 yılı ikinci geçici vergi dönemine ait beyannameler 1 Temmuz 2024'ten itibaren mükelleflerce enflasyon düzeltmesi yapılarak verilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda, 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmekte olup, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla son kez geçici vergi beyanname verme süreleri 27 Ağustos 2024 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır."
Öte yandan, GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda,19 Ağustos 2024'e kadar verilmesi gereken 2024 ikinci geçici vergi dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin, 27 Ağustos 2024 Salı günü sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.
SGK: Aktif sigortalı sayısı 25 milyona yaklaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
TÜRKİYE
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
13 Temmuz, 12:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала