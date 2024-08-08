https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/suriye-batinin-ortadogulu-multecilere-yonelik-muamelesini-irkci-olarak-nitelendirdi-1086615737.html

Suriye, Batı'nın Ortadoğulu mültecilere yönelik muamelesini ırkçı olarak nitelendirdi

Suriye, Batı'nın Ortadoğulu mültecilere yönelik muamelesini ırkçı olarak nitelendirdi

Sputnik Türkiye

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Belarus televizyon kanalı ‘Belarus 1’e verdiği mülakatta, Batılı ülkelerin Ortadoğu’dan gelen yasadışı göçmenlere karşı... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T01:15+0300

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Denizler dahil olmak üzere sınırlarda öldürülen yüzlerce Suriyeli olduğunu hatırlatan Mikdad, “Avrupa ülkelerinin sınırlarında birçok insanın öldüğünü duyduk. Denizde boğulan, sınırdan geçmeye çalışırken açlıktan ölen göçmenler var. Batı'nın Suriye ve Afrika ülkelerinin vatandaşlarına yönelik bu eylemlerini ırkçılık olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.Suriyeli bakan, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan birçok Suriyelinin öldürüldüğünü vurgularken, “Onları kendileri boğdular, teknelerini yok ettiler" dedi.Suriyeli ve diğer göçmenlere Batılı ülkeler tarafından yapılan muamelenin uluslararası anlaşmalara aykırı olduğuna dikkat çeken Mikdad, aynı zamanda Suriye'nin Belarus ve Rusya'nın Suriyelilere yönelik muamelesini ve yardımsever tutumunu takdir ettiğini vurguladı.‘ABD’nin yarattığı cehennemde yaşıyoruz’Bakan, genel olarak Suriye halkının vatanlarına bağlı olduğunu ve bu topraklarda yaşamak istediklerini belirtirken, ancak ABD'nin yarattığı bir cehennemde yaşayan Suriye halkının Batı'nın kendilerine karşı yürüttüğü bu terörist savaştan önce çok iyi yaşadığını, ardından bazı vatandaşların öldürülmekten korktuğu için Batı'ya kaçmayı yeğlediğini aktardı.Demecinde Ortadoğu’da yaşananlara da dikkat çeken Mikdad, İsrail’in 10 aydır Filistin halkını öldürdüğünü kaydetti.Mikdad, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:Yaklaşık 40 bin kişinin öldürüldüğü Filistin’de muhtemelen birçok kişinin de yıkılan evlerin altında kalarak can verdiğini kaydeden Mikdad, cesetlerinin hala enkaz altında olduğunu vurgularken, tüm bunların ABD'nin ‘yeşil ışık’ yaktığı İsrail tarafından gerçekleştirdiğine dikkat çektiği konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bm-suriyeli-multecilere-ev-sahipligi-yapan-ulkelerin-yasadigi-zorluklarin-farkindayiz-1086117549.html

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