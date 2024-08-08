https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/pentagon-olasi-iran--israil-catismasi-nedeniyle-ortadoya-f-22-savas-ucaklari-gonderdi-1086654075.html
Pentagon, olası İran- İsrail çatışması nedeniyle Ortadoğu'ya F-22 savaş uçakları gönderdi
Pentagon, olası İran- İsrail çatışması nedeniyle Ortadoğu'ya F-22 savaş uçakları gönderdi
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'daki unsurlarını artırmayı sürdüren ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle bölgeye F-22... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T20:54+0300
2024-08-08T20:54+0300
2024-08-08T20:55+0300
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abd hegemonyası
abd ordusu
f-22
iran
ortadoğu
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının bölgeye geldiği belirtildi.Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptor uçaklarının "İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla" bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edildi.Bölgeye kaç tane F-22 uçağının geldiği veya hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.İran: İsrail'in saldırganlığının önüne geçmek için meşru savunma hakkını kullanacağızYakın zamanda konuşan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in saldırganlığının önüne geçmek için İran'ın meşru savunma hakkını kullanacağını söylemişti.İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve İran'ın egemenliğine yönelik ihlalini görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen toplantısında konuşan Bakıri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in bölgedeki saldırganlığının durdurulmasına karşı sorumluluğunu yerine getirmediğini vurgularken, İsrail'in nisan ayında İran'ın Şam'daki konsolosluğunu vurması sonrasında ABD'nin BMGK'da Tel Aviv'in eyleminin kınanmasını dahil engelleyerek tüm diplomatik kanalları kapatması üzerine İran'ın meşru savunma hakkını kullandığını ifade etti.Bakıri, İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye’ye İran’ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikastın ardından da BMGK'nın görevini yerine getirmediğini belirterek, şunları kaydetmişti:
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israil, israil-filistin, abd, abd hegemonyası, abd ordusu, f-22, iran, ortadoğu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
israil, israil-filistin, abd, abd hegemonyası, abd ordusu, f-22, iran, ortadoğu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
Pentagon, olası İran- İsrail çatışması nedeniyle Ortadoğu'ya F-22 savaş uçakları gönderdi
20:54 08.08.2024 (güncellendi: 20:55 08.08.2024)
Ortadoğu'daki unsurlarını artırmayı sürdüren ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle bölgeye F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığını bildirdi.
CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının bölgeye geldiği belirtildi.
Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptor uçaklarının "İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla" bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edildi.
Bölgeye kaç tane F-22 uçağının geldiği veya hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
İran: İsrail'in saldırganlığının önüne geçmek için meşru savunma hakkını kullanacağız
Yakın zamanda konuşan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in saldırganlığının önüne geçmek için İran'ın meşru savunma hakkını kullanacağını söylemişti.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve İran'ın egemenliğine yönelik ihlalini görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen toplantısında konuşan Bakıri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in bölgedeki saldırganlığının durdurulmasına karşı sorumluluğunu yerine getirmediğini vurgularken, İsrail'in nisan ayında İran'ın Şam'daki konsolosluğunu vurması sonrasında ABD'nin BMGK'da Tel Aviv'in eyleminin kınanmasını dahil engelleyerek tüm diplomatik kanalları kapatması üzerine İran'ın meşru savunma hakkını kullandığını ifade etti.
Bakıri, İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye’ye İran’ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikastın ardından da BMGK'nın görevini yerine getirmediğini belirterek, şunları kaydetmişti:
İsrail rejiminin saldırılarına ve ihlallerine karşı Güvenlik Konseyi tarafından uygun bir adım atılmaması nedeniyle İran'ın bu rejimin saldırılarına karşı meşru savunma hakkını kullanmaktan başka seçeneği yoktur. Bu eylem, bu rejimin İran'ın egemenliğine, vatandaşlarına ve topraklarına daha fazla saldırıda bulunmasını önlemek için gereklidir ve gerekli zamanda ve uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir.