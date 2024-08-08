Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde çeşitli ülkelerden sıcak hava balonları sergilendi

Bu yıl ki Kültür Yolu Festivalleri'nin yedinci ayağı olan Nevşehir'de renkli görüntülere sahne oldu.
Bu yıl ki Kültür Yolu Festivalleri'nin yedinci ayağı olan Nevşehir'de renkli görüntülere sahne oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlı tarafında düzenlenen Festival'e çeşitli ülkelerden katılan figürlü sıcak hava balonları görüntülendi.
Kültür ve Turizm Bakanlı tarafında düzenlenen Festival'e çeşitli ülkelerden katılan figürlü sıcak hava balonları görüntülendi.
Nevşehir Valisi Ali Fidan, katılım hakkında "Geçen yıl 615 bin kişi balon turlarına katıldı. Bu yıl daha fazla artış görüyoruz" dedi.
Nevşehir Valisi Ali Fidan, katılım hakkında "Geçen yıl 615 bin kişi balon turlarına katıldı. Bu yıl daha fazla artış görüyoruz" dedi.
"Kurbağa", "fil", "kaplumbağa, "roket", "kalp", "kurt" gibi 60 figürlü balon kalkış yaptıktan sonra vadi üzerinde 45 dakika boyunca uçtu.
"Kurbağa", "fil", "kaplumbağa, "roket", "kalp", "kurt" gibi 60 figürlü balon kalkış yaptıktan sonra vadi üzerinde 45 dakika boyunca uçtu.
Birçok figürlü balonlar peribacalarının üzerinde uçuş gerçekleştirdi.
Birçok figürlü balonlar peribacalarının üzerinde uçuş gerçekleştirdi.
Festival kapsamında figürlü balonlar, her sabah gün doğarken kalkış yapacak olup 11 Ağustos'a kadar devam edecek.
Festival kapsamında figürlü balonlar, her sabah gün doğarken kalkış yapacak olup 11 Ağustos'a kadar devam edecek.