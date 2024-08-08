https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/meksika-putin-aleyhindeki-ucm-kararini-yerine-getirme-niyetinde-degiliz-1086656208.html
Meksika: Putin aleyhindeki UCM kararını yerine getirme niyetinde değiliz
Meksika: Putin aleyhindeki UCM kararını yerine getirme niyetinde değiliz
Sputnik Türkiye
Ülkenin mevcut lideri Andres Manuel Lopez Obrador, seçimlerin ardından Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olan Claudia Sheinbaum’un yemin törenine davet... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T22:01+0300
2024-08-08T22:01+0300
2024-08-08T22:03+0300
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Meksika'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama emrinin yerine getirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarını düzenlediği basın toplantısında yorumlayan Devlet Başkanı Obrador, Meksika makamlarının, 1 Ekim’de devlet başkanlığı görevini devralacak olan Claudia Sheinbaum’un yemin törenine davet edilen Rus lider hakkındaki yakalama kararını yerine getirme niyetinde olmadığını belirterek, “Bunu yapamayız, bu bizim için geçerli değil, biz savaşlara karşıyız, barıştan yanayız ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durumunda arabuluculuk yapılması için anlaşmalar önerdik" dedi.Meksika'daki Ukrayna Büyükelçiliği önceki gün resmi sosyal hesabında bir bildiri yayınlayarak, Meksika makamlarının Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkeyi ziyareti halinde UCM kararını uygulayacağı umudunu dile getirmişti.Meksika, UCM’nin kuruluş belgesi olarak bilinen Roma Statüsünü 2000 yılında imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231108/putin-icin-yakalama-karari-cikaran-ucm-hakimi-hakkinda-yakalama-karari-1077207167.html
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meksika, andres manuel lopez obrador, rusya, vladimir putin, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), ucm, ukrayna
meksika, andres manuel lopez obrador, rusya, vladimir putin, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), ucm, ukrayna
Meksika: Putin aleyhindeki UCM kararını yerine getirme niyetinde değiliz
22:01 08.08.2024 (güncellendi: 22:03 08.08.2024)
Ülkenin mevcut lideri Andres Manuel Lopez Obrador, seçimlerin ardından Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olan Claudia Sheinbaum’un yemin törenine davet edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan yakalama kararını yerine getirmeyeceğini söyledi.
Meksika'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama emrinin yerine getirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarını düzenlediği basın toplantısında yorumlayan Devlet Başkanı Obrador, Meksika makamlarının, 1 Ekim’de devlet başkanlığı görevini devralacak olan Claudia Sheinbaum’un yemin törenine davet edilen Rus lider hakkındaki yakalama kararını yerine getirme niyetinde olmadığını belirterek, “Bunu yapamayız, bu bizim için geçerli değil, biz savaşlara karşıyız, barıştan yanayız ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durumunda arabuluculuk yapılması için anlaşmalar önerdik" dedi.
Meksika'daki Ukrayna Büyükelçiliği önceki gün resmi sosyal hesabında bir bildiri yayınlayarak, Meksika makamlarının Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkeyi ziyareti halinde UCM kararını uygulayacağı umudunu dile getirmişti.
Meksika, UCM’nin kuruluş belgesi olarak bilinen Roma Statüsünü 2000 yılında imzalamıştı.