https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ak-partiden-yeni-instagram-aciklamasi-sabir-rica-ediyorum-kisa-zamanda-netice-alacagiz-1086628858.html
AK Parti'den yeni Instagram açıklaması: 'Sabır rica ediyorum, kısa zamanda netice alacağız'
AK Parti'den yeni Instagram açıklaması: 'Sabır rica ediyorum, kısa zamanda netice alacağız'
Sputnik Türkiye
Erişim yasağı ile ilgili konuşan Ala, "Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz."... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T12:53+0300
2024-08-08T12:53+0300
2024-08-08T12:53+0300
türkiye
instagram
roblox
efkan ala
erişim engeli
ak parti
türkiye
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/06/1086537771_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4211f908c89b28aa41226ec65d33fd5d.jpg
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV canlı yanında Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtladı.Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ala, erişim engeli getirilen Instagram'a ilişkin de değerlendirmeler yaptı.'Türkiye'nin özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için çalışmalar yaptığını' dile getiren Ala, görüşmelerin devam ettiğini ve kısa sürede netice alınacağını dile getirdi.Ala'nın açıklamaları şu şekilde:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/06/1086537771_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_02763a5ed6591cc873689baa5ea94449.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
instagram, roblox, efkan ala, erişim engeli, ak parti, türkiye, sosyal medya
instagram, roblox, efkan ala, erişim engeli, ak parti, türkiye, sosyal medya
AK Parti'den yeni Instagram açıklaması: 'Sabır rica ediyorum, kısa zamanda netice alacağız'
Erişim yasağı ile ilgili konuşan Ala, "Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz." dedi. 'Türkiye'nin özgürlükleri genişletmek için çalışmalar yaptığını' dile getiren Ala, görüşmelerin devam ettiğini ve kısa sürede netice alınacağını dile getirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV canlı yanında Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ala, erişim engeli getirilen Instagram'a ilişkin de değerlendirmeler yaptı.
'Türkiye'nin özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için çalışmalar yaptığını' dile getiren Ala, görüşmelerin devam ettiğini ve kısa sürede netice alınacağını dile getirdi.
Ala'nın açıklamaları şu şekilde:
"Türkiye'nin hassasiyetleri var. Biz burada özgürlüklerin garantisi olarak yürüyoruz. Birisi özgürlükleri kısıtlıyor. İnsanların yaptığı paylaşımları kaldırıyor. Özgürlüklere müdahale ettikleri için Türkiye burada vaziyet aldı. Türkiye burada özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için bu görüşmeleri yapıyor. Vatandaşlarımızdan sabır rica ediyorum. Biz, muhataplarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz. Diğerinde ise çocukları korumaya yönelik. Bu alanı birlikte yönetmeliyiz. Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz. Ben kısa zamanda netice alacağını düşünüyorum."