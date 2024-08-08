AK Parti'den yeni Instagram açıklaması: 'Sabır rica ediyorum, kısa zamanda netice alacağız'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
06:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında ‘katalog suç’ tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibinin zamanı geldiğinde kiracıyı çıkarması mümkün mü?
12:00
88 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'yi bekleyen elektrik altyapısı krizi ve atılması gereken adımlar
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
16:08
2 dk
SESLİ HABER
Bodrum’da sular günlerce kesik kalacak
16:21
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: 2.5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası son aşamada
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Pentagon: Sorumlusu İran
17:13
2 dk
SESLİ HABER
ATM'lerde yeni dönem başlıyor
17:27
2 dk
SESLİ HABER
'Netanyahu sığınakta kalacak'
17:45
1 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen ay artıyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden ırkçı sözler: İyi Rus yoktur
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Afrika'da her yıl 500 bin kişi bu sebepten ölüyor
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusu durdurulamıyor: Bir köy daha ele geçirildi
18:34
1 dk
SESLİ HABER
IMEI kayıt ücretleri 2025 yılında ne kadar olacak?
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu püskürtüldü: Sınırı geçmeyi denediler
19:15
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler bir Filistinliye cinsel işkence yapmıştı: Görüntüler ortaya çıktı
19:26
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını: Filistinlilere yönelik sistematik işkence var
19:40
3 dk
SESLİ HABER
TBMM’de ilginç dilekçe: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
19:53
3 dk
SESLİ HABER
LPG’de ÖTV vurgunu sonrası Ticaret Bakanlığı işlem başlattı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Olimpiyat oyunlarında madalyalı sporcular ülkelerinden ne kadar ödül alıyor?
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Önce uçak şimdi Akkuyu: Almanya, Türkiye'ye gelmesine izin vermiyor
20:28
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy döneminde Ukrayna’nın borcu rekor seviyede
20:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kart borcunu ödemeyenlerin sayısında yüzde 70'lik artış
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye yolsuzlukla mücadelede 180 ülkeden 115. sırada
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ak-partiden-yeni-instagram-aciklamasi-sabir-rica-ediyorum-kisa-zamanda-netice-alacagiz-1086628858.html
AK Parti'den yeni Instagram açıklaması: 'Sabır rica ediyorum, kısa zamanda netice alacağız'
AK Parti'den yeni Instagram açıklaması: 'Sabır rica ediyorum, kısa zamanda netice alacağız'
Sputnik Türkiye
Erişim yasağı ile ilgili konuşan Ala, "Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz."... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T12:53+0300
2024-08-08T12:53+0300
türkiye
instagram
roblox
efkan ala
erişim engeli
ak parti
türkiye
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/06/1086537771_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4211f908c89b28aa41226ec65d33fd5d.jpg
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV canlı yanında Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtladı.Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ala, erişim engeli getirilen Instagram'a ilişkin de değerlendirmeler yaptı.'Türkiye'nin özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için çalışmalar yaptığını' dile getiren Ala, görüşmelerin devam ettiğini ve kısa sürede netice alınacağını dile getirdi.Ala'nın açıklamaları şu şekilde:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/06/1086537771_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_02763a5ed6591cc873689baa5ea94449.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
instagram, roblox, efkan ala, erişim engeli, ak parti, türkiye, sosyal medya
instagram, roblox, efkan ala, erişim engeli, ak parti, türkiye, sosyal medya

AK Parti'den yeni Instagram açıklaması: 'Sabır rica ediyorum, kısa zamanda netice alacağız'

12:53 08.08.2024
Instagram
Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
Abone ol
Erişim yasağı ile ilgili konuşan Ala, "Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz." dedi. 'Türkiye'nin özgürlükleri genişletmek için çalışmalar yaptığını' dile getiren Ala, görüşmelerin devam ettiğini ve kısa sürede netice alınacağını dile getirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV canlı yanında Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ala, erişim engeli getirilen Instagram'a ilişkin de değerlendirmeler yaptı.
'Türkiye'nin özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için çalışmalar yaptığını' dile getiren Ala, görüşmelerin devam ettiğini ve kısa sürede netice alınacağını dile getirdi.
Ala'nın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin hassasiyetleri var. Biz burada özgürlüklerin garantisi olarak yürüyoruz. Birisi özgürlükleri kısıtlıyor. İnsanların yaptığı paylaşımları kaldırıyor. Özgürlüklere müdahale ettikleri için Türkiye burada vaziyet aldı. Türkiye burada özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için bu görüşmeleri yapıyor. Vatandaşlarımızdan sabır rica ediyorum. Biz, muhataplarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz. Diğerinde ise çocukları korumaya yönelik. Bu alanı birlikte yönetmeliyiz. Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz. Ben kısa zamanda netice alacağını düşünüyorum."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала