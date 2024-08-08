https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/1086630700.html
Instagram'dan sonra Roblox'a da erişim yasağı geldi: 'Gerçekten hukuk devleti miyiz?'
Instagram'dan sonra Roblox'a da erişim yasağı geldi: 'Gerçekten hukuk devleti miyiz?'
Sputnik Türkiye
Instagram'dan sonra çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı getirildi. Gün Ortası'nda değerlendirmelerde bulunan Okan Aslan, "Yılmaz Tunç, 'Türkiye... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T12:04+0300
2024-08-08T12:04+0300
2024-08-08T16:26+0300
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Instagram'dan sonra Roblox'a da erişim yasağı geldi: 'Gerçekten hukuk devleti miyiz?'
Sputnik Türkiye
Instagram'dan sonra Roblox'a da erişim yasağı geldi: 'Gerçekten hukuk devleti miyiz?'
Instagram'dan sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirildi. Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Türkiye'de o kadar olay gerçekleşti, cinsel tacizler, tecavüzler...'“Instagram’daki bu kapanma sorunu çözümlenemediği gibi bir de yeni yeni sosyal medya platformlarıyla ilgili yasaklar görüyoruz” diyen Aslan, şöyle devam etti:Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Roblox’un engellenmesine ilişkin söylediği “Türkiye bir hukuk devletidir” cümlesini değerlendiren Aslan, “Bu sözü o kadar çok insan o kadar fazla söylüyor ki, gerçekten öyle miyiz acaba?” dedi.
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
аудио, radyo, radyo, roblox, instagram, sosyal medya
аудио, radyo, radyo, roblox, instagram, sosyal medya
Instagram'dan sonra Roblox'a da erişim yasağı geldi: 'Gerçekten hukuk devleti miyiz?'
12:04 08.08.2024 (güncellendi: 16:26 08.08.2024)
Instagram'dan sonra çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı getirildi. Gün Ortası'nda değerlendirmelerde bulunan Okan Aslan, "Yılmaz Tunç, 'Türkiye bir hukuk devletidir' dedi. Bu sözü o kadar çok insan o kadar fazla söylüyor ki, gerçekten öyle miyiz acaba?” diye konuştu.
Instagram'dan sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirildi. Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'Türkiye'de o kadar olay gerçekleşti, cinsel tacizler, tecavüzler...'
“Instagram’daki bu kapanma sorunu çözümlenemediği gibi bir de yeni yeni sosyal medya platformlarıyla ilgili yasaklar görüyoruz” diyen Aslan, şöyle devam etti:
“15 milyondan fazla oyuncunun kayıtlı olduğu Roblox’a da erişim engeli getirildi. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirildiği ortaya çıktı. Sanki mükemmel işleyen bir mekanizma varmış gibi, sanki Türkiye’de önemli sacayakları var onlardan bir tanesi adalet, bir tanesinde sıkıntı olsa diğerlerine de yansıyor. Bu olaylar yeni değil ki… Türkiye’de o kadar olay gerçekleşti, cinsel tacizler, tecavüzler, ‘bir kereden bir şey olmaz’lar… Neler neler söylendi! Bunlarla ilgili atılan ya da atılmayan adımlara şöyle bir dönüp baktığınız zaman en azından ne kadar samimi olunduğuna dair fikriniz oluyor.”
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Roblox’un engellenmesine ilişkin söylediği “Türkiye bir hukuk devletidir” cümlesini değerlendiren Aslan, “Bu sözü o kadar çok insan o kadar fazla söylüyor ki, gerçekten öyle miyiz acaba?” dedi.