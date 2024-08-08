Instagram'dan sonra Roblox'a da erişim yasağı geldi: 'Gerçekten hukuk devleti miyiz?'

“15 milyondan fazla oyuncunun kayıtlı olduğu Roblox’a da erişim engeli getirildi. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirildiği ortaya çıktı. Sanki mükemmel işleyen bir mekanizma varmış gibi, sanki Türkiye’de önemli sacayakları var onlardan bir tanesi adalet, bir tanesinde sıkıntı olsa diğerlerine de yansıyor. Bu olaylar yeni değil ki… Türkiye’de o kadar olay gerçekleşti, cinsel tacizler, tecavüzler, ‘bir kereden bir şey olmaz’lar… Neler neler söylendi! Bunlarla ilgili atılan ya da atılmayan adımlara şöyle bir dönüp baktığınız zaman en azından ne kadar samimi olunduğuna dair fikriniz oluyor.”